Irmãos Fittipaldi fazem leilão de NFTs exclusivos de vitórias na Fórmula 1

Os irmãos Pietro e Enzo Fittipaldi, pilotos da Fórmula 1 e Fórmula 2 respectivamente, lançaram na última quarta-feira, 23, um leilão de tokens não-fungíveis (NFTs) em que 100% dos lucros arrecadados serão doados aos refugiados ucranianos, segundo declararam os pilotos em suas páginas oficiais no instagram. O “lançamento dos Irmãos” acontece no marketplace Infinity NFT através da plataforma Fantom, que será o criptoativo utilizado nos lances dos NFTs, que serão resgatáveis por suas versões físicas.

Entre os NFTs, por exemplo, está o capacete e o par de tênis originais autografados da estreia de Pietro na Fórmula 1 no Bahrein, já que o criptoativo serve como uma “moeda de troca” para os exemplares físicos. O detentor do token também terá direito a uma experiência vip para duas pessoas em um final de semana de Grand Prix, segundo o que foi informado pela Infinity NFT.

Outro NFT único no leilão é o momento de comemoração em que os irmãos Fittipaldi foram coroados vencedores em um Campeonato Mundial Virtual realizado pela Fórmula 1 em 2021, já que eles marcaram mais pontos para a Haas Formula 1 Team com 23 pontos de vantagem.

Neste caso os resgatáveis são o volante original autografado na conquista da competição, polo de corrida autografado usado na final do campeonato, meet and greet online e sessão de coaching no jogo Fórmula 1 e entrada para um campeonato virtual de corrida exclusivo Fittipaldi Brothers com prêmios exclusivos.

Também será leiloado “Os 500”, que celebra a conquista de Pitro do prêmio de novato mais rápido do ano na Indy 500 de 2021. Os resgatáveis são o capacete original autografado por Pietro na Indy 500 e uma uma sessão de Kart com Pietro e Enzo.

O leilão acontece ainda nos dias 25 e 27 de março com outros NFTs únicos, que também contém itens físicos resgatáveis.

A iniciativa dos irmãos Fittipaldi de usar os NFTs para arrecadar fundos para os refugiados ucranianos também já foi utilizada pelo piloto Pierre Gasly, da Fórmula 1. Mas as ações humanitárias envolvendo as criptomoedas também despertaram os artistas. No final de fevereiro, por exemplo, 37 artistas integraram a coleção RELI3F , que arrecadou US$ 1 milhão para doação aos ucranianos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok