Investir em Web3 é uma 'proteção contra disrupção', diz executivo de fundo de capital de risco

O ecossistema de criptomoedas e Web3 tem enfrentado ondas de incerteza nos últimos meses entre ações repressivas dos reguladores globais aliadas a uma desaceleração persistente do mercado.

Apesar do estado atual da indústria, os investidores ainda estão apoiando novos empreendimentos no espaço. Os dados mostram que apenas em 2022, as startups europeias de DeFi registraram um aumento de até 120% no financiamento de fundos de capital de risco (VC).

O Cointelegraph conversou com Martin El-Khouri, diretor sênior da Bertelsmann Investments, durante a conferência Proof of Talk para entender como os principais fundos de investimento estão avaliando os riscos e oportunidades da Web3.

A Bertelsmann Investments é um dos maiores fundos de investimento de capital de risco do mundo, com cerca de 1,7 bilhão de euros investidos em mais de 400 empresas ao redor do globo.

El-Khouri disse ao Cointelegraph que a empresa fez seu primeiro investimento no espaço da Web3 em 2016 e o estado atual do mercado realmente ajuda os investidores a distinguir entre o "ruído e o som."

“Agora que o hype acabou, os investidores podem ver onde há valor real, quais projetos são apenas artificialmente inflados e quais são construídos e baseados em uma sólida estrutura de base.”

Ele disse que considera os investimentos na Web3 uma “proteção contra a disrupção”, embora diga que às vezes ainda é “difícil convencer” a liderança executiva de grandes entidades corporativas globais a dedicar atenção à Web3 devido à reputação por vezes questionável do setor.

No entanto, ele destacou que a regulação favorece investimentos no setor porque oferece mais clareza aos investidores sobre o que está sendo construído.

“Quando você investe em um projeto, quer entender se existe um grande risco regulatório que possa impedir que esse negócio, modelo de negócio ou ideia se desenvolva.”

“Quanto mais clareza regulatória obtivermos”, disse ele, “mais fácil será avaliar diferentes tipos de negócios.”

Ele também apontou a mudança de foco para IA generativa e startups de IA. De acordo com dados da Marketsandmarkets, o mercado de IA está projetado para atingir US$ 407 bilhões até 2027, em comparação com os US$ 86,9 bilhões registrados em 2022.

El-Khouri disse que, embora os investidores estejam se voltando para a IA, “blockchain e criptomoedas serão mais importantes do que nunca.”

“O interessante é que as principais proposições de valor da Web3 são basicamente ampliadas 10.000 vezes por meio do que estamos vendo agora com a IA generativa.”

Ele concluiu que, especialmente quando se trata de criação de conteúdo de IA, as redes blockchain ajudarão a resolver o “problema de gastos duplos sem a necessidade de um intermediário através do uso de ativos digitais.”

