Investimento em empresas cripto atinge US$30,3 bilhões no 1º semestre e supera 2021, diz relatório

Apesar da queda contínua do mercado, o setor de criptomoedas já arrecadou US$ 30,3 bilhões em fundos, superando um ano inteiro de captação de recursos em 2021, mostra um novo relatório.

Em um relatório divulgado pela empresa de análise de criptomoedas Messari e Dove Metrics, os dados mostram que os US$ 30,3 bilhões arrecadados em finanças centralizadas (CeFi), finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e infraestrutura foram alcançados por meio de 1.199 rodadas de investimento no primeiro semestre. 2022.

O valor total de fundos arrecadados no período de seis meses já ultrapassou os US$ 30,2 bilhões arrecadados em 1.313 rodadas em todo o ano de 2021.

Mais de um terço do total de fundos arrecadados foi para o setor CeFi, que recebeu US$ 10,2 bilhões em investimento. O setor de infraestrutura e NFT também registrou altos investimentos. No entanto, os investimentos em DeFi parecem ter ficado com apenas US$ 1,8 bilhão em investimento no período.

A maior parte do investimento na CeFi foi direcionada às exchanges de criptomoedas, que arrecadaram US$ 3,2 bilhões em investimento total. Os negócios de serviços de pagamento, formadores de mercado e contas de poupança/bancárias ficaram quase empatados em segundo lugar.

O setor de Web3 e NFT, que arrecadou US$ 8,6 bilhões em fundos durante o semestre, viu os NFTs relacionados a jogos capturarem a maior parte do investimento, levantando mais de quatro vezes mais do que qualquer outra vertente de NFT.

Alguns dos jogos cripto baseados em NFT atualmente populares incluem Axie Infinity, Aavegotchi, CryptoKitties, Galaxy Fight Club e Gods Unchained.

De acordo com o último relatório de fundos de hedge da PWC em junho, 38% dos fundos de hedge agora estão investindo em ativos digitais, acima dos 21% em 2021.

O líder de serviços financeiros da PWC Global, John Garvey, disse que a criptomoeda está sendo cada vez mais usada por gestores de fundos de hedge para obter vantagem sobre os concorrentes:

“É a busca pelo alfa. Todo mundo está sempre procurando um ângulo… então como você vai superar os padrões estabelecidos? Você tem que tentar algo diferente, novo e pouco ortodoxo.”

