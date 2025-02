Investigação aponta ligação entre projeto divulgado por Milei e criptomoeda de Melania Trump

Após a criptomoeda meme Libra disparar com a divulgação do presidente da Argentina Javier Milei e então perder praticamente todo o seu valor, integrantes do ecossistema cripto começaram a investigar o projeto para entender o que poderia ter acontecido. E um dos resultados é uma aparente conexão entre as equipes do projeto e a de lançamento da criptomoeda meme de Melania Trump.

A investigação foi conduzida pela plataforma de análise de blockchains Bubblemaps, que buscou identificar os endereços pertencentes aos criadores do projeto e que realizaram a venda de unidades do ativo que acabou resultando na forte desvalorização em poucas horas.

A Libra chegou a atingir uma capitalização de mercado de US$ 4,5 bilhões após o apoio de Milei. Porém, em cinco horas, ela despencou 95% e perdeu US$ 4,4 bilhões em valor. E investigações apontaram que as vendas que desencadearam a queda foram feitas pelos responsáveis pelo projeto.

De acordo com a Bubblemaps, as investigações apontam que a entidade por trás da criação da Libra é a mesma que organizou o lançamento da MELANIA, criptomoeda meme criada e promovida pela atual primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump.

Trump lançou o seu ativo digital em janeiro de 2025, dias depois do seu marido, o presidente Donald Trump, também ter lançado sua memecoin própria. Entretanto, as equipes responsáveis pelos dois projetos eram diferentes. A MELANIA chegou a valer US$ 1 bilhão em capitalização.

Mas o ativo rapidamente perdeu boa parte do seu valor, também gerando acusações de um possível golpe. Atualmente, o ativo possui uma capitalização de mercado de cerca de US$ 190 milhões, com pouca relevância no mercado.

Até o momento, ainda não houve uma confirmação oficial do projeto sobre essa ligação. O empresário Hayden Davis, que inicialmente foi apontado como um dos fundadores da Libra mas afirma agora ser um "promotor" e conselheiro do projeto, sinalizou que essa ligação é real.

Davis atuou tanto no lançamento da MELANIA quanto no da LIBRA, e confirmou a sua participação nos dois eventos. Ele disse ainda que o motivo da queda por trás dos dois ativos seria o mesmo.

Segundo Davis, nos dois casos foi realizado um "sniping", em que um grupo de grandes investidores compra muitas unidades de um token e planeja vendê-las de uma vez, realizando lucros significativos e fazendo o valor do ativo despencar. Nesses casos, o sniping busca deixar os investidores no prejuízo.

O processo envolve aquisição de muitas unidades da criptomoeda que, então, são vendidas de uma vez, fazendo o preço do ativo cair e espantando os especuladores. Com isso, Davis afirmou que não houve golpe, mas que as quantidades de unidades nos dois casos pode ter sido excessiva. Ele também não descartou vendas de pessoas ligadas aos dois projetos, no chamado insider trading.

