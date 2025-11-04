Investidores vendem US$ 43 bilhões em bitcoin, mas mercado segue otimista

Investidores de bitcoin no longo prazo continuam a vender seus ativos no último mês, comercializando mais de US$ 43 bilhões em BTC.

A onda de realização de lucros ocorre enquanto “Outubro Vermelho” testou a convicção dos investidores e diminuiu a demanda no mercado. No entanto, analistas argumentam que isso não indica um pico de mercado.

De acordo com dados da CryptoQuant, investidores de bitcoin no longo prazo venderam aproximadamente 405 mil BTC no último mês, equivalente a mais de US$ 43 bilhões em valor realizado.

“Vimos cenários semelhantes em março de 2024, e em dezembro 2024/janeiro 2025”, disse Bitcoinsensus.

Long-Term Holders have offloaded 405,000 BTC in the past 30 days 🧯 pic.twitter.com/6QPo8BE8YC — Maartunn (@JA_Maartun) November 2, 2025

A tendência é exemplificada pela recente atividade de grandes investidores. A CryptoQuant identificou um endereço inicial de bitcoin, conhecido como 195DJ, que vendeu 13.004 BTC em outubro. Isso também incluiu 1.200 BTC, valendo aproximadamente US$ 132 milhões, enviados para a Kraken no último fim de semana.

Ontem, o BeInCrypto também relatou que vários grandes investidores têm movido quantidades significativas de bitcoin para exchanges, adicionando mais pressão de venda ao mercado.

Enquanto as moedas continuam se movendo para exchanges, a demanda institucional por bitcoin desacelerou acentuadamente. Pela primeira vez em sete meses, as compras institucionais líquidas caíram abaixo da oferta diária de mineração.

Ao mesmo tempo, a demanda por fundos de índice de bitcoin contraídos no mercado à vista esfriou. Nas últimas três semanas, o maior fundo de índice de bitcoin, iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), registrou menos de 600 BTC em entradas líquidas semanais.

Analistas destacam que esse desequilíbrio, a oferta crescente em meio à demanda enfraquecida, é um fator chave por trás da queda do preço do bitcoin.

“Em vez de olhar para a distribuição/gastos dos investidores de longo prazo do bitcoin, eu gosto de olhar para o outro lado do comércio. Há demanda suficiente para absorver a oferta a preços mais altos? Desde algumas semanas atrás a resposta é não, e é por isso que vemos os preços caírem,” declarou Julio Moreno, chefe de pesquisa da CryptoQuant.

Moreno destacou que, em uma escala de tempo mais longa, a demanda por bitcoin continua a crescer — embora em um ritmo mais lento e abaixo da tendência histórica.

Analistas descartam pânico

Nem todos os analistas veem essa onda de vendas como um sinal pessimista. Alguns interpretam como uma redistribuição estratégica típica de ciclos de mercado em alta. Credible Crypto sugere que “OGs” e investidores de longo prazo estão transferindo moedas para as mãos de investidores tradicionais e institucionais, muitos dos quais compram em nome de clientes de varejo.

“O fato é que isso não significa que o ‘topo chegou’ já que vemos este tipo de venda de investidores de longo prazo durante todo ciclo de alta e o preço está se segurando muito bem apesar da pressão de venda devido às entradas de compradores não-OG,” escreveu o analista .

O pesquisador de cadeia Willy Woo reforça essa visão otimista. Em uma análise recente, Woo observou que a oferta de investidores de longo prazo naturalmente contrai durante mercados em alta.

“Investidor de longo prazo é um termo equivocado. Definição: qualquer moeda que esteja há mais de 5 meses em um endereço de carteira. A oferta de LTH cairá em mercados de alta porque essas moedas se movem para novos investidores. Em 2025 isso também significa uma rotação de custódia para lançar uma empresa de tesouraria,” Woo comentou.

Apesar dessas interpretações otimistas, o bitcoin continua a enfrentar dificuldades. Dados do BeInCrypto Markets mostraram que o preço caiu mais de 6% na última semana.

*Matéria original por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

