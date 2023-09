Investidores vão preferir bitcoin à renda fixa nos próximos anos, prevê analista da Bloomberg

Nos próximos anos, investidores podem preferir investir em bitcoin do que em ativos de renda fixa como títulos e agregados monetários, de acordo com Jamie Cutts, analista de criptoativos da Bloomberg Intelligence.

“Nos próximos anos, é concebível que os alocadores comecem a mudar para melhores coberturas de desvalorização. bitcoin é uma escolha óbvia. Podemos ver um cenário nos próximos anos em que o bitcoin começará a se infiltrar nas carteiras globais em detrimento dos títulos”, disse Cutts em uma publicação no Twitter.

Se a intenção é se proteger da desvalorização do dólar norte-americano, o bitcoin é uma “escolha óbvia” para o analista. O desempenho da principal criptomoeda, quando comparado com alguns investimentos pelo analista, é melhor.

“Se os alocadores quiserem superar a desvalorização monetária, na maioria dos prazos, os títulos não são o lugar para estar”, disse Cutts. Ele recomendou a substituição do M2, agregado monetário que inclui dinheiro, depósitos a prazo, poupança, fundos de aplicação financeira e de renda fixa de curto prazo mais títulos do governo.

And if allocators want to outpace monetary debasement, over most timeframes, bonds are not the place to be

Substitute any money aggregate for the denominator and you get the same results. Here I am using US M2. pic.twitter.com/L3tLXEhLWZ

— Jamie Coutts CMT (@Jamie1Coutts) September 28, 2023