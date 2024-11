Investidores trocam lucros com criptomoedas por imóveis nos EUA, aponta estudo

Apesar da recente queda, o bitcoin já subiu mais de 118% desde o início deste ano. A maior criptomoeda do mercado já conquistou milhões de investidores e apoiadores, incluindo o próximo presidente dos EUA: Donald Trump.

Sua eleição fez com que o bitcoin e outras criptomoedas atingissem recordes consecutivos de preço durante semanas. O movimento de alta elevou ainda mais os lucros de investidores. Muitos deles, já bilionários.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Com a ascensão das criptomoedas como uma nova classe de ativos, muitos devem se questionar o que investidores costumam fazer com seus lucros expressivos através das criptomoedas.

Imóveis nos EUA são preferência de investidores cripto

Um estudo conduzido em maio deste ano por pesquisadores da Marriot School of Business da Universidade Brigham Young revelou que uma parcela considerável dos investidores norte-americanos que acumularam lucros com criptomoedas tende a trocá-los por investimentos imobiliários. O objetivo, segundo o estudo, seria a busca por segurança e preservação de patrimônio.

“Para esses investidores, os imóveis representam uma forma de preservar e diversificar o patrimônio em um mercado seguro e consolidado, especialmente em regiões valorizadas como Miami e outras áreas da Flórida”, diz Daniel Ickowicz, CEO e diretor de vendas da Elite International Realty, consultoria imobiliária internacional que está há 30 anos no mercado da Flórida.

Cripto como pagamento por imóveis

Além do aumento na compra de imóveis através do lucro obtido com criptomoedas, investidores também demonstraram interesse em ter o pagamento facilitado desses imóveis através das próprias criptomoedas. Dessa forma, não haveria a necessidade de trocá-las por moedas fiduciárias como o dólar antes de realizar a transação.

De acordo com a Elite International Realty em um comunicado de imprensa, o setor imobiliário da Flórida tem se demonstrado bastante dinâminco para acolher essa nova demanda.

Após registrar aumento de 70% de interessados em pagar um imóvel com algum tipo de criptomoeda, a Elite International Realty criou uma divisão chamada Crypto by Elite, que tem como objetivo facilitar a entrada de investidores em cripto no mercado imobiliário americano.

Investidores podem adquirir imóveis em cidades como Miami usando bitcoin, USDT e USDC como pagamento. A empresa também oferece a possibilidade de colaterizar bitcoin temporariamente, em que o comprador pode utilizar seus ativos digitais como garantia para obter financiamento imobiliário.

“Essa tendência cria uma oportunidade única para o setor, e vimos a necessidade de se adaptar a novas formas de pagamento e financiamento”, relata o CEO.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok