Investidores que esperavam queda do bitcoin perdem R$ 2 bilhões após disparada do ativo

Investidores que operavam no mercado de preços futuros projetando quedas de diversas criptomoedas estão amargando fortes prejuízos nesta sexta-feira, 9. A disparada do bitcoin, do ether e de outros ativos digitais gerou uma onda de liquidações no setor.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que a maior parte das perdas ocorreu entre investidores que tinham contratos do tipo short, em que há a projeção de um preço menor para o ativo do que a cotação no momento em que o contrato é firmado. Se isso não ocorrer, a liquidação acaba ocorrendo.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Os contratos do tipo short envolvendo o bitcoin acumulam US$ 328 milhões (mais de R$ 2 bilhões, na cotação atual) em liquidações nas últimas 24 horas. A segunda maior perda ocorre nos contratos do tipo short envolvendo o ether, com US$ 296 milhões liquidados.

As liquidações ocorrem quando o ativo do contrato tem um movimento expressivo e rápido de valorização ou de queda. Nesses casos, a manutenção do preço previsto no contrato torna-se inviável, obrigando o investidor a encerrar o contrato e ficar com o prejuízo.

Ainda segundo os dados do CoinGlass, o mercado de futuros de criptomoedas como um todo acumula US$ 1,2 bilhão em liquidações nas últimas 24 horas. Do total, US$ 854 milhões atingem contratos do tipo short, enquanto US$ 349 milhões são de contratos do tipo long, que projetam alta de preço.

Ao todo, 271 mil investidores foram atingidos pela mais recente onda de liquidações no mercado de criptomoedas. A maior liquidação individual ocorreu em um contrato do bitcoin que era negociado na corretora Binance, resultando na perda de US$ 11,97 milhões.

Considerando tanto os contratos do tipo long quanto os do tipo short, o ether lidera as liquidações nesta sexta-feira, com US$ 457 milhões perdidos, algo raro no dia a dia do mercado. Já o bitcoin está na segunda posição, com US$ 366 milhões liquidados.

A forte alta das criptomoedas ao longo desta semana reflete uma retomada do apetite ao risco entre investidores, com otimismo após avanços nas negociações para encerrar a guerra tarifária dos Estados Unidos e a expectativa de uma injeção de liquidez global nos próximos meses.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok