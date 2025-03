Investidores perdem US$ 100 milhões com "venda desesperada" de bitcoin

Especuladores de bitcoin sofreram perdas superiores a US$ 100 milhões em apenas seis semanas devido à venda desesperada, segundo cálculos de uma nova pesquisa.

Dados da plataforma de análise on-chain CryptoQuant revelaram a extensão da recente capitulação por parte dos detentores de curto prazo (STHs).

Investidores institucionais de bitcoin que mantêm moedas entre um e três meses sofreram o impacto de um mercado brutalmente de baixa, e muitos não mantiveram o curso.

A CryptoQuant sugeriu que essa seção do grupo de investidores STH no geral, definida como aqueles que compraram até seis meses atrás, está com um prejuízo de cerca de US$ 100 milhões.

"Isso representa uma redução significativa no valor do bitcoin mantido por esse grupo, que agora está submerso, pois muitos compraram a preços mais altos e estão saindo com perdas", escreveu o colaborador Onchained em um dos posts do blog "Quicktake" em 13 de março.

Onchained referenciou o valor de mercado e o valor realizado das entidades relevantes, correspondendo ao valor atual do bitcoin que possuem versus o preço pelo qual eles moveram pela última vez on-chain.

"A capitalização de mercado (MC) de seus ativos agora está abaixo da capitalização realizada (RC), sinalizando que esses detentores estão concretizando perdas realizadas", disse o post.

"Esse comportamento está contribuindo para aumentar a pressão de venda e pode levar a mais quedas de preço no curto prazo."

O índice de lucro/prejuízo não realizado líquido (NUPL) do grupo está atualmente em -0,19, sugerindo também que mais moedas estão sendo mantidas "submersas" do que em qualquer momento do último ano.

Fevereiro marca apenas o último desafio para os compradores recentes de bitcoin, com o BTC/USD perdendo até 30% em relação às suas últimas máximas históricas vistas em meados de janeiro.

Como o Cointelegraph relatou, correções repentinas têm custado caro a investidores especulativos, com vendas com prejuízo sendo comuns à medida que o medo e o pânico se instalam.

Entidades de grande volume, por sua vez, estão cada vez mais ignorando as flutuações de preço de curto prazo do bitcoin para aumentar a exposição em níveis em torno de US$ 80.000.

Em seu último relatório semanal visto pelo Cointelegraph em 12 de março, a CryptoQuant alertou que a correção atual pode ser mais persistente do que aparenta na superfície.

"Historicamente, correções de mercado de alta tendem a ser breves e seguidas por recuperações fortes, mas os indicadores on-chain atuais apontam para uma possível mudança estrutural que poderia prevenir uma fase de baixa mais ampla", resumiu.