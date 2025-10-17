Future of Money

Investidores nativos de criptomoedas causaram correção nos preços, afirma JPMorgan

Banco acredita que quedas recentes no mercado foram causadas por investidores de varejo, e não institucionais ou de ETFs

JPMorgan: banco vê queda de cripto gerada por investidores nativos (Mike Kemp/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11h44.

O JPMorgan divulgou um relatório na última quinta-feira, 16, em que afirma que as quedas recentes observadas no mercado de criptomoedas estão sendo causadas por investidores de varejo nativos do setor, e não por investidores institucionais ou de ETFs.

O banco definiu o movimento recente como uma "correção severa" que envolveu um volume expressivo de liquidações no mercado futuro, em especial na última sexta-feira, 10. O evento foi um "flash crash", liquidando mais de R$ 100 bilhões em apenas 24 horas.

Os analistas do JPMorgan afirma que há "poucas evidências" de que a queda teria sido motivada por vendas nos ETFs de criptomoedas ou por investidores institucionais e de maior porte. Por isso, o mais provável é que o movimento tenha partido de investidores de varejo mais antigos no setor.

O relatório destaca que, entre 10 e 14 de outubro, os ETFs de bitcoin tiveram perdas pequenas, com um saldo negativo de US$ 220 milhões, representando apenas 0,14% do total de ativos sob gestão. Já os ETFs de ether tiveram perdas maiores, de US$ 370 milhões, ou 1,23% do total de ativos.

Além disso, os contratos futuros de criptomoedas negociados na Bolsa de Chicago - que costuma concentrar investidores mais institucionais - tiveram poucas liquidações, em oposição aos contratos oferecidos por corretoras do próprio mercado cripto. Novamente, os contratos de ether foram mais afetados que os de bitcoin.

A avaliação do banco é que investidores novos no mercado de criptomoedas, tanto institucionais quanto de varejo, ficaram de fora do forte movimento de venda observado entre o final da semana passada e o início desta semana. Entretanto, isso não significa que o grupo não realizará vendas no curto prazo.

O mercado cripto voltou a registrar uma queda intensa nas últimas horas, e dados indicam um fluxo de saques maior nos ETFs de bitcoin e ether. Os dados indicam que, dessa vez, o peso de investidores tradicionais pode estar sendo maior, acompanhando os nativos de cripto.

Em geral, o sentimento do mercado reflete uma aversão a riscos e pessimismo diante de um cenário macroeconômico global deteriorado. A escalada na guerra comercial entre Estados Unidos e China e a situação da economia de países como o Japão e os EUA têm afastado investidores de ativos de risco, caso das criptomoedas.

