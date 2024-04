Investidores millennials e da geração Z preferem criptomoedas a ações, mostra pesquisa

Uma nova pesquisa sugere que os jovens dos Estados Unidos têm mais probabilidade de investir em criptomoedas do que em ações, sinalizando uma mudança nas preferências de ativos financeiros e estratégias de investimento em relação às preferências das gerações mais velhas no país.

O estudo, que foi conduzido entre 16 e 19 de outubro de 2023 e publicado pela Pesquisa de Planejamento Financeiro da Policygenius na última terça-feira, 9, contou com respostas de 4.063 adultos nos Estados Unidos.

A pesquisa revelou que 20% dos da geração Z, com idades entre 18 e 26 anos, e 22% dos millennials, com idades entre 27 e 42 anos, têm mais probabilidade de investir em ativos alternativos como criptomoedas e tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) em comparação com investidores mais velhos.

A pesquisa também revelou que 18% dos respondentes da geração Z disseram possuir ações, contra 28% dos da geração X (nascidos entre 1965 e 1981) e 45% dos Baby Boomers (nascidos entre 1945 e 1964).

Myles Ma, analista da Policygenius, destacou que "as gerações mais jovens armazenam sua riqueza de maneira diferente da geração X e dos boomers, incluindo investimentos novos como criptomoedas. Isso pode demonstrar uma maior disposição para assumir riscos com seu dinheiro, mas também pode refletir obstáculos que eles não controlam, como a crescente escassez de moradias".

Além disso, 9% da geração Z e 8% dos millennials disseram que provavelmente recorreriam primeiro às redes sociais para tirar dúvidas sobre temas ligados ao mercado financeiro, em comparação com 3% da geração X e 1% dos baby boomers.

A pesquisa também traça um panorama das atitudes financeiras dos jovens investidores. Apesar das complexidades de navegar pelo mercado financeiro moderno, os membros da geração Z e os millennials se sentem "um tanto orgulhosos" de suas habilidades de gerenciamento financeiro. Esse sentimento está ligado a uma abordagem proativa dos jovens americanos em relação à literacia financeira e independência.

Estudos anteriores também sugeriram que a geração Z e os millennials tendem a ter as taxas mais altas de adoção de criptomoedas entre todos os grupos populacionais. Em abril de 2023, um estudo da Bitget revelou que 46% dos millennials em grandes economias, como EUA, China, Alemanha, Japão, Indonésia e Nigéria, possuem criptomoedas.

No ano anterior, em outubro de 2022, outra pesquisa da Charles Schwab mostrou que aproximadamente 50% da geração Z e dos millennials querem seus fundos de aposentadoria em ativos digitais. O estudo também descobriu que 43% da geração Z e 47% dos millennials já investem em criptomoedas fora de seus planos de aposentadoria.

Todas essas pesquisas apontam para uma tendência de que as gerações mais jovens estão diversificando seus portfólios de investimento para além de imóveis e ações tradicionais, inclinando-se para o mundo das criptomoedas.

