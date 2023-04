Investidores de longo prazo do bitcoin têm lucro pela primeira vez em 11 meses

Os investidores de longo prazo do bitcoin — que compraram a criptomoeda há 155 dias ou mais e não a venderam — começaram a entrar na faixa de lucro com o ativo pela primeira vez em 11 meses, de acordo com dados da empresa de monitoramento de blockchains Glassnode. A métrica é considerada importante para antecipar futuras altas da moeda digital.

Os dados da plataforma mostram que a média dos últimos sete dias da razão entre os preços de compra e os lucros dos investidores de longo prazo — também conhecidos como "acumuladores" — ultrapassou o valor 1 pela primeira vez desde maio de 2022. Quando o número é ultrapassado, esses investidores passam a ter lucro.

O índice calculado pela Glassnode leva em conta, de um lado, a razão em dólares entre os gastos de transação e os ganhos com a venda do bitcoin. Com isso, é possível determinar quando os investidores conseguiriam lucro nas suas operações, caso se desfizessem do ativo.

O analista James Check, da Glassnode, observa que essa métrica "tende a refletir mudanças de comportamento no mercado com mais precisão". O histórico desses dados e dos preços do bitcoin apontam que os lucros de investidores de longo prazo costumam preceder grandes movimentos de valorização da criptomoeda.

As últimas vezes em que a métrica superou a casa de 1 ponto — em maio de 2020, maio de 2019 e novembro de 2015 — foram exatamente os períodos anteriores a fortes valorizações da criptomoeda. Nos primeiros meses de 2023, o ativo já teve uma alta de mais de 60%.

Entretanto, Check observa que ainda existem muitos investidores que possuem o bitcoin há mais tempo, principalmente os que adquiriram o ativo entre 2021 e 2022, que ainda estão no prejuízo. Por isso, ele acredita que ainda há uma "resistência nessa recuperação do mercado".

Em outro relatório, a empresa CryptoQuant observou que "do ponto de vista dos dados on-chain, o preço do bitcoin pode ser pressionado para baixo por gastos mais altos de baleias [grandes investidores] e detentores de longo prazo obtendo lucros na margem mais alta do ativo em quase um ano”.

Alta do bitcoin

Para especialistas, a forte alta do bitcoin em 2023 está ligada à mudança de perspectiva do mercado quanto ao ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Os investidores passaram a projetar uma postura mais branda do Federal Reserve — reforçada após as recentes falências bancárias —, com altas menores e possíveis cortes já no segundo semestre.

O cenário favorece ativos considerados mais arriscados, caso das criptomoedas, já que torna a renda fixa americana menos atrativa e reduz temores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo. Além disso, outros analistas apontam mais motivos que podem estar ajudando o mercado cripto.

Especificamente no caso do bitcoin, especialistas acreditam que a crise no sistema bancário reforça a tese da criptomoeda, que surgiu como uma alternativa descentralizada no sistema financeiro, e por isso está atraindo investidores. Outros apontam uma possível mudança de visão no mercado, com a ideia de que o bitcoin seria um "ouro digital" ganhando mais adeptos.

