Investidores institucionais aportam R$ 1,4 bilhão no bitcoin em duas semanas

O bitcoin tem sido o "foco principal" dos investidores institucionais nas últimas duas semanas, de acordo com a empresa de análise de mercado CoinShares. A criptomoeda continua a atingir novas máximas de preço em 2023, atraindo capital em meio à série de anúncios de projetos envolvendo o ativo por parte de grandes empresas do mercado.

Em um relatório divulgado em 3 de julho e assinado pelo chefe de pesquisa da CoinShares, James Butterfill, a empresa observou que os produtos relacionados ao bitcoin registraram US$ 310,6 milhões (R$ 1,4 bilhão, na cotação atual) em entradas nas últimas duas semanas, representando a grande maioria dos investimentos em produtos de criptomoedas.

"O bitcoin continuou sendo o foco principal dos investidores [...] com os fluxos de entrada das últimas duas semanas representando 98% de todos os fluxos em produtos de investimento de ativos digitais", disse Butterfill. As duas últimas semanas com saldo positivo configuram uma reversão das nove semanas consecutivas anteriores, quando as saídas foram predominantes.

Os produtos de bitcoin a descoberto também registraram uma pequena saída, de US$ 0,9 milhão, na última semana. É a segunda vez neste ano que os produtos da criptomoeda respondem por 98% dos fluxos de entrada em produtos de investimento em ativos digitais. O fenômeno ocorre em meio a um aumento no preço e na dominância do bitcoin.

Grande parte dessa valorização recente foi atribuída ao pedido nos Estados Unidos de lançamento de um fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de preço à vista do bitcoin pela BlackRock, arquivado em 15 de junho. O pedido foi seguido por solicitações semelhantes das empresas Fidelity, Invesco, Wisdom Tree e Valkyrie.

Desde o início da onda de pedidos de ETFs, o preço do ativo aumentou 25,2%, e está cotado a mais de US$ 31 mil. A dominância do bitcoin – que é uma medida de sua capitalização de mercado em relação à capitalização total do setor de criptomoedas – subiu para 51,46%, de acordo com os dados disponíveis.

Investimento em ether

Enquanto isso, as entradas em produtos de investimento de ether somaram US$ 2,7 milhões na semana passada, marcando a segunda semana seguida com saldo positivo, e revertendo uma longa tendência de fluxos de saída. Em entrevista ao Cointelegraph em 26 de junho, o CEO da Fireblocks, Michael Shaulov, disse que tem havido um "interesse razoável" de investidores institucionais em ativos dominantes, como bitcoin e ether, mas menos em criptomoedas alternativas.

"A narrativa em torno da Ethereum é basicamente o entendimento de que os futuros ecossistemas de tokenização provavelmente serão baseados na EVM [Ethereum Virtual Machine]. E se eles forem baseados em EVM, então a Ethereum vai funcionar como um utilitário", explica o executivo.

Shaulov disse que a narrativa em torno do bitcoin tem sido menos específica, mas ele avalia que a maioria dos investidores vê a necessidade de possuir a criptomoeda em meio a um interesse crescente de integrantes tradicionais do mercado financeiro, ajudando na valorização do ativo.

