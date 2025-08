Investidores estão se preparando para queda do bitcoin, aponta mercado futuro

Após um mês de julho de forte alta, os investidores esperam que o bitcoin e outras criptomoedas caiam ao longo de agosto. É o que apontam os dados mais recentes no mercado futuro, com investidores voltando-se cada vez mais para contratos de preços futuros que projetam uma queda dos ativos nas próximas semanas.

A plataforma de negociação de derivativos Derive destacou que a maioria dos seus contratos com vencimento para 29 de agosto passaram a projetar uma queda do bitcoin e do ether. Em ambos os casos, alguns contratos incluem projeções de perdas expressivas.

Os contratos com mais investidores até o momento são do tipo "put", em que o dono pode vender os ativos quando eles atingem um determinado tempo. Quanto maiores os investimentos nesses contratos, maior o pessimismo entre os investidores sobre o comportamento do ativo.

Já a corretora de derivativos de criptomoedas Derive disse que a maior parte dos contratos futuros de ether envolvem preços na casa dos US$ 3,2 mil, US$ 3 mil e, até, US$ 2,2 mil. Atualmente, o ativo está cotado em US$ 3,6 mil, indicando um espaço para perdas.

O cenário para o bitcoin é ainda mais pessimista. Os contratos de vendas com vencimento para o dia 29 de agosto já são cinco vezes maiores que os de compra. Os preços estabelecidos estão em US$ 110 mil, US$ 95 mil e US$ 80 mil. Atualmente, o ativo é cotado em mais de US$ 114 mil.

Para a Derive, os contratos mostram um claro pessimismo generalizado no mercado, o que também contribui para uma aversão a riscos e para quedas dos ativos. O cenário reflete uma mudança em relação ao forte otimismo observado em quase todo o mês de julho.

Os dados da Derive dão 25% de chances do ether cair abaixo dos US$ 3 mil até o final de agosto. No caso do bitcoin, as chances dele cair até os US$ 100 mil são de 18%.

Analistas afirmam que a mudança de humor reflete a piora de expectativas em relação à situação da economia dos Estados Unidos. Um dos principais fatores é a sinalização do Federal Reserve de que pode manter a taxa de juros do país sem cortes por um período maior que o esperado.

Além disso, o país começa a dar sinais de uma possível recessão, e a falta de acordos comerciais importantes entre os Estados Unidos e outros países estimula um pessimismo no mercado. Com isso, ativos de risco, caso do bitcoin e outras criptomoedas, são os maiores prejudicados.

