Investidores estão 'mais otimistas do que nunca' com criptomoedas, aponta PwC

A PwC divulgou uma pesquisa nesta sexta-feira, 30, que aponta que os investidores estão "mais otimistas do que nunca" em relação às criptomoedas. Segundo os dados da consultoria, a participação de cripto nos portfólios de investimentos manteve a tendência anual de crescimento.

O levantamento entrevistou 2,5 mil investidores em cinco países - Estados Unidos, Alemanha, Turquia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A principal conclusão é que "os investidores de varejo continuam mais otimistas do que nunca, adaptando estratégias e padrões que se assemelham aos de ativos tradicionais".

"Desde o início da pesquisa em 2022, os investidores de varejo têm aumentado consistentemente a participação de ativos digitais em seus portfólios, com alocações agora variando de 5% a 20%. Nesses países, há uma forte intenção entre os investidores de varejo de expandir ainda mais a proporção de ativos digitais", destaca.

Nos Estados Unidos, por exemplo, 40% dos investidores entrevistados pretendem aumentar de forma moderada a participação de criptomoedas em seus portfólios, enquanto 22% pretendem realizar uma expansão significativa e 18% bastante significativa.

Questionados sobre as estratégias de investimento para esses ativos, 50% disseram que focam no chamado "buy and hold", em que os ativos são adquiridos e mantidos por longos períodos de tempo. Nesse caso, o foco está no potencial de valorização de longo prazo.

Já 37% apontaram a estratégia oposta, o day trading, em que o foco está em ter ganhos diários ao negociar criptomoedas. Entre os investidores, 31% usam as criptomoedas como um plano de poupança, e outros 31% adotam técnicas de investimento de análise técnica.

Há, ainda, 27% que adotam o chamado staking de criptomoedas. Além disso, 12% dos investidores revelaram que não possuem uma estratégia específica. Os entrevistados também foram questionados sobre a expectativa de criação de reservas nacionais bitcoin.

Cerca de 48% acreditam que países importantes vão criar reservas de criptomoedas até 2030. Já 45% avaliam que as criptomoedas vão fazer parte de "quase todos os portfólios" até o mesmo ano. Além disso, 48% também acreditam que as criptos serão um meio de troca de valor comum, semelhante às moedas fiduciárias.

Para 23%, as criptomoedas podem ser proibidas até 2030, enquanto 31% acreditam que as classes de ativos tradicionais serão tokenizadas e integradas ao mercado cripto e outros 30% afirmam que as criptomoedas continuarão sendo apenas um meio de especulação até 2030.

Futuro das criptomoedas

A PwC pontua que "com os investidores de varejo mais otimistas do que nunca, os provedores de serviços financeiros precisam reavaliar as oportunidades e os desafios nos mercados de criptomoedas".

"Desde o início da nossa pesquisa, o mercado de criptomoedas tem apresentado flutuações significativas. No entanto, observamos consistentemente um compromisso forte e sustentado de investidores existentes em diversos países, gêneros e faixas etárias", destaca.

A consultoria afirma também que "à medida que as estruturas regulatórias se desenvolvem em jurisdições internacionais importantes e as principais economias exploram a criação de reservas de criptomoedas, fica claro que os ativos digitais vieram para ficar".

