Investidores em bitcoin podem perder tudo, alerta BC europeu

Os investidores em Bitcoins precisam estar preparados para “perder todo o seu dinheiro”, disse Gabriel Makhlouf, membro do conselho administrativo do Banco Central Europeu, no mais recente aviso de um banco central sobre a criptomoeda.

“Pessoalmente, não sei por que as pessoas investem nesses tipos de ativos, mas elas os vêem claramente como ativos”, disse Makhlouf, que também é governador do banco central da Irlanda, à Bloomberg TV na sexta-feira. “Nosso papel é garantir que os consumidores sejam protegidos.”

Os comentários de Makhlouf ecoam o ceticismo dos líderes do BCE. A criptomoeda é um “ativo altamente especulativo”, disse a presidente Christine Lagarde neste mês. Os preços do Bitcoin mais do que dobraram desde novembro e ultrapassaram US$ 40.000 no início deste mês. Grandes movimentos em seu valor são comuns, com quatro oscilações diárias de mais de 5% nos últimos nove dias.

Na sexta-feira, o Bitcoin subiu acima de US$ 35.000, com corretores atribuindo o movimento a Elon Musk, que mencionou a criptomoeda em sua conta no Twitter.

Ainda assim, Makhlouf não vê “problemas de estabilidade financeira no momento decorrentes do próprio Bitcoin”.

“Eu me preocupo mais com os consumidores fazendo as escolhas certas”, disse ele.