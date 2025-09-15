Investidores do bitcoin entraram no 'modo de distribuição'; entenda o que isso significa

Um levantamento recente divulgado pela empresa Glassnode aponta que todas as categorias de investidores de varejo do bitcoin entraram no "modo de distribuição". O termo se refere a um movimento de venda da criptomoeda por parte dos seus compradores, criando um cenário de queda.

Os dados da Glassnode dividem os investidores em grupos de acordo com quantas unidades da criptomoeda eles possuem. Entretanto, o levantamento indica que todos os grupos entraram em tendência de venda, quando a maioria dos integrantes decide realizar lucros.

O estudo leva em conta o comportamento dos investidores no acumulado dos últimos 15 dias. Ou seja, a Glassnode aponta que o bitcoin tem enfrentado uma pressão de venda ao longo dos primeiros dias do mês de setembro. Não à toa, o ativo tem operado em queda ou lateralidade nas últimas semanas.

No levantamento anterior, o "modo de distribuição" ainda não tinha alcançado investidores que tinham de 10 a 10 mil unidades da criptomoeda, que na verdade estavam em "modo de acumulação". Nesse cenário, a tendência é de compra do ativo e pressão de alta.

Porém, esses grupos acabaram revertendo o comportamento e passaram a vender unidades de bitcoin. O cálculo da Glassnode não leva em conta o comportamento de corretoras de criptomoedas, mineradores do ativo e outras entidades do segmento institucional.

Os dados também indicam uma diferença no comportamento de investidores ao redor do mundo. Os investidores da Ásia seguem em tendência de compra e investimento na criptomoeda, o que tem levado o ativo a subir nos períodos em que os mercados da região estão abertos.

Por outro lado, investidores na Europa têm apresentado uma forte tendência de venda, o que acaba derrubando o preço do ativo logo após a abertura dos mercados na região. A combinação acaba criando uma tendência de consolidação no preço do bitcoin, que alterna entre quedas e lateralidades.

Ao mesmo tempo, o preço do ativo também tem sido sustentado pela demanda institucional em torno da criptomoeda. O fluxo comprador acaba reduzindo os efeitos da pressão de venda que tem sido observada no segmento de varejo, mas ainda não o suficiente para gerar altas mais expressivas.

Com isso, a Glassnode vê o bitcoin estagnado em uma faixa de preço entre US$ 111 mil e US$ 116 mil. Mesmo assim, a empresa não descarta uma mudança no comportamento de investidores e uma nova "fase de acumulação" generalizada nas próximas semanas, com cortes de juros nos EUA pelo Federal Reserve.

