Investidores que se demitiram para negociar NFTs têm lucro de 700% em venda

Dois ex-funcionários do Barclays, um dos maiores bancos do mundo e que possui sede no Reino Unido, tiveram um lucro de mais de 700% com uma venda de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) realizada na semana passada, de acordo com informações da Bloomberg.

Os profissionais, que trabalhavam na área de negociação de títulos do Tesouro, se chamam Mike Anderson e Ovie Faruq. Eles se desfizeram de uma coleção de 72 tokens que fazem parte da série Bored Ape Yacht Club, a mais famosa do mercado e lançada pela empresa Yuga Labs.

Dados da plataforma de negociação OpenSea indicam que eles venderam 72 NFTs a um preço que variou de 78,08 a 78,18 ethers cada. Com isso, eles conseguiram cerca de US$ 9,25 milhões (R$ 48,06 milhões, na cotação atual) com todas as vendas, considerando a cotação da criptomoeda naquele período.

Em dezembro de 2021, Anderson e Faruq pediram demissão do Barclays para se dedicarem integralmente à negociação de NFTs. Foi nesse período que eles realizaram as aquisições dos tokens Bored Apes, na mesma época em que as imagens de macacos se tornaram famosas com aquisições de celebridades como Justin Bieber e Paris Hilton.

Anderson fez uma publicação no Twitter no dia 21 de fevereiro em que explicou porque ele e seu sócio decidiram se desfazer da coleção agora. "Depois de muito pensar, hoje decidimos aproveitar a liquidez atual do mercado e obter lucros com nossos Apes e Mutants", comentou ele, se referindo à coleção.

After a lot of thinking, today we decided to utilise current NFT liquidity and take profits on our Apes + Mutants.

We still own a lot of Yuga assets and continue to be bullish on what they are building.

This team changed our lives. We paid full royalties. We will be back.

— Mando (@rektmando) February 22, 2023