Investidores de longo prazo controlam 75% da oferta de bitcoin, mostram dados

O saldo de bitcoin mantido por carteiras classificadas como investidores de longo prazo bateu um novo recorde, segundo dados da Glassnode. Cerca de 14,599 milhões de bitcoins são mantidos por este tipo de investidor. Além disso, a volatilidade da maior criptomoeda do mundo em valor de mercado bateu uma mínima histórica, segundo dados analisados por um especialista do setor.

Cotado a US$ 29 mil no momento, o bitcoin é negociado “de lado”, mas ainda acumula alta de 74% desde o início de 2023.

Segundo o Glassnode, os investidores de longo prazo são aqueles que acumulam as criptomoedas em suas carteiras por mais de 155 dias. Nos últimos sete dias, o saldo em bitcoin mantido por esse tipo de investidor subiu 43.949 bitcoins, o equivalente a US$ 1,2 bilhão.

As 14,599 milhões de unidades da criptomoeda mantidas no investimento de longo prazo correspondem a 75% da oferta circulante do bitcoin, cuja volatilidade também atingiu uma mínima histórica.

Segundo um analista da Glassnode, a volatilidade realizada do bitcoin é a menor desde a sua criação. Esse tipo de volatilidade é calculado com base na mudança de um preço de fechamento para o próximo e representa a volatilidade dos preços que um ativo apresenta ao longo de um período específico.

Realized volatility for #Bitcoin has collapsed to historical lows.

Across 1-month to 1yr timeframes, this is the quietest we have seen the corn since after March 2020.

Historically, such low volatility aligns with the post-bear-market hangover periods (re-accumulation phase). pic.twitter.com/wilcPgbTSR

— _Checkɱate 🔑⚡🌋☢️🛢️ (@_Checkmatey_) August 7, 2023