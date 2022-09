Investidores de Ethereum terão oportunidade de lucro após atualização da rede, diz especialista

O cofundador da CoinGecko, Bobby Ong, alerta os investidores que a ativação da atualização da Ethereum certamente irá gerar uma bifurcação chamada de hard fork e com ele, um novo token, que vem sendo chamado de "Ethereum PoW", ou ETHW.

No entanto, segundo ele, tendo em vista o que aconteceu com as moedas surgidas após forks no Bitcoin a tendência é que a criptomoeda tenha um hype inicial, que pode durar até mesmo 4 ou 5 dias, mas depois ela pode começar a cair até que, após um tempo, ela deve morrer.

“O Ethereum está passando por uma atualização na qual fará a transição de prova de trabalho (PoW) para prova de participação (PoS). Após a transição, os mineradores de ETH não podem mais minerar. Os mineradores estão bifurcando a Ethereum para manter uma versão PoW para que possam continuar minerando", disse.

Desta forma, ele afirma que não irá manter nenhuma criptomoeda proveniente da bifurcação e, portanto, recomenda que os investidores vendam as moedas que receberem do fork para aproveitar o hype e lucrar com isso. Segundo ele, os traders de Ethereum podem encontrar uma ótima oportunidade de lucro no curto prazo.

“Minha estratégia para esses tokens oriundos da bifurcação é vendê-los todos imediatamente. Quase todos os tokens de fork estão mortos, pois são criados exclusivamente para manter os mineradores temporariamente ocupados com a mineração e não têm incentivo para aumentar sua comunidade e uso", finaliza.

2022 será lembrando como o ano da The Merge

Quem também destaca que a The Merge é um dos eventos mais importantes do ano é Mel Gelderman, CEO da token.com. Ao Cointelegraph ele apontou que o evento vai literalmente mudar a história do Ethereum.

"Mas por que a fusão é tão importante? Bem, a prova de participação trará todos os tipos de benefícios para a Ethereum, incluindo uma redução de 99,99% no consumo de energia e um corte de 90% na emissão de ether, a criptomoeda nativa da rede. Como a rede não precisará mais emitir moedas para os mineradores, as emissões de ether cairão, possivelmente tornando o ativo deflacionário devido à queima da taxa de transação EIP-1559 da rede. Isso é um bom presságio para o preço do ether, que por sua vez torna a rede mais segura e difícil de atacar", disse.

Ainda segundo ele, a mudança do Ethereum para prova de participação é particularmente significativa, pois mostrará como a tecnologia blockchain pode beneficiar o mundo sem prejudicar o meio ambiente no processo e isso também deve aumentar a pressão sobre os mineradores de Bitcoin e sobre o mecanismo de validação da maior criptomoeda do mercado.

Gelderman inclusive aponta que o The Merge possivelmente preparará o cenário para que o Ethereum substitua o Bitcoin. Ele aponta que muitos traders de criptomoedas estão apostando nesse resultado conhecido nos círculos de criptomoedas como “The Flippening”, como evidenciado pelo rali de 60% do ether contra o bitcoin nas últimas semanas", destacou.

"Se for bem-sucedido, o The Merge poderá mudar a criptografia para sempre. Mesmo após uma onda de interesse em ativos digitais em 2021, poucas pessoas estão cientes do evento histórico do Ethereum, mas acreditamos que isso mudará em breve. A rede blockchain mais usada do mundo está prestes a ativar sua atualização mais significativa da história - mesmo com os preços do mercado sofrendo, é difícil ver como 2022 será lembrado como algo diferente de um ano crucial para o setor", finaliza.

