Investidores de bitcoin tiveram lucro médio de 40% em 2024 com recordes do ativo

Os investidores de bitcoin terminaram o ano de 2024 com uma margem média de lucro de 40%, de acordo com dados reunidos pelo site CoinDesk. A métrica representa um ganho relevante com o ativo, mas menor que a valorização total da criptomoeda no último ano, de mais de 120%.

Os dados do CoinDesk levam em conta uma média de preço realizado, que considera o valor das unidades da criptomoeda de cada investidor desde a última vez que elas foram movimentadas e o preço do bitcoin no momento da contabilidade. As movimentações podem ser acompanhadas nas redes blockchain.

Na prática, isso significa que os investidores contam com um lucro potencial não realizado de 40%, em média. Entretanto, o valor específico varia de investidor em investidor, levando em conta o total de unidades compradas, o valor de investimento e o momento em que ele ocorreu.

Além disso, a métrica aponta que o bitcoin precisaria ter uma forte queda, na casa dos 31%, para que os investidores que adquiriram o ativo em 2024 ficassem em um cenário de perdas maiores que os lucros, o que não é visto por analistas como o cenário mais provável no momento.

Em dezembro de 2024, a criptomoeda também chegou a registrar um novo preço recorde, de US$ 108 mil, após bater máximas históricas anteriores em março e novembro. Naquele momento, todos os investidores que compraram o ativo registraram algum grau de lucro.

No momento, o bitcoin está cotado na casa dos US$ 108 mil, o que significa que investidores que compraram a criptomoeda apenas em um preço acima dos US$ 100 mil operam com um prejuízo. Por outro lado, especialistas esperam novas altas ao longo de 2025.

Projeções de gestoras divulgadas antes do fim de 2024 apontam que a criptomoeda tem potencial para encerrar o ano de 2025 na casa dos US$ 200 mil. Na prática, isso significaria que o ativo dobraria de valor pelo segundo ano consecutivo, aumentando os lucros dos investidores.

No momento, a média de preço realizado do bitcoin é de US$ 95 mil. A métrica também costuma ser monitorada pois tradicionalmente representa o preço mínimo potencial do ativo em ciclos de quedas, indicando até onde uma possível desvalorização do ativo poderá chegar ao longo do ano.