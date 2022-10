Investidores aprovam repressão da CVM dos EUA à indústria de criptomoedas, aponta pesquisa

As ações da da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) contra a indústria de criptomoedas estão sendo tomadas como um sinal positivo para a maioria dos investidores, de acordo com uma nova pesquisa.

Cerca de 60% dos 564 entrevistados no levantamento MLIV Pulse mais recentes da Bloomberg disseram que entendiam a recente onda de repressão às criptomoedas como um sinal positivo para investir nesta classe de ativos.

Além disso, 65% dos investidores de varejo sinalizaram que eram “mais propensos” a investir na indústria com a “maior aplicação da lei contra as criptomoedas”, em comparação com 56% dos investidores profissionais.

Por outro lado, 35% dos investidores de varejo e 44% dos investidores profissionais disseram que seriam “menos propensos” a investir no segmento diante de mais ações de fiscalização.

A SEC intensificou suas ações contra a indústria nos últimos meses, com investigações de alto nível de empresas de criptomoedas falidas como a Celsius Network e a Three Arrows Capital, além de uma investigação que tem como alvo a Yuga Labs e o segmento de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês).

A agência também multou a celebridade Kim Kardashian em US$ 1,26 milhão por promover a criptomoeda EthereumMAX de forma irregular.

O sentimento dos investidores parece estar em oposição ao de muitos legisladores dos EUA e de atores da indústria de criptomoedas que criticaram repetidamente a SEC por adotar o que eles chamam de “regulamentação pela aplicação da lei” em sua abordagem para os criptoativos.

Gurbir Grewal, diretor de fiscalização da SEC, disse em setembro que investigará as empresas do setor independentemente da narrativa de que estaria “sufocando a inovação”.

A SEC aumentou sua capacidade de lidar com processos de emissores especializados ao inaugurar seu Escritório de Criptoativos em setembro. O departamento tem foco exclusivo em aplicativos e serviços envolvendo criptomoedas.

Apesar do interesse dos investidores pela repressão às criptomoedas, as condições do mercado fizeram com que muitos dos principais ativos ficassem dentro de uma faixa de preço estável por meses. Além disso, cerca de 43% dos entrevistados disseram que aumentariam sua exposição às criptomoedas nos próximos 12 meses.

