Investidores apostam contra e perdem US$ 82 milhões após alta no bitcoin

Os traders de futuros que apostaram em uma queda nos mercados de criptomoedas perderam mais de 82 milhões de dólares nas últimas 24 horas, com o mercado mais amplo apresentando sinais de recuperação.

Um pouco mais de 25 milhões de dólares das perdas vieram de contratos futuros de bitcoin, de acordo com dados da Coinglass. Quase 64% de todos os investidores estavam apostando na queda dos preços, mostram os dados.

Um pouco mais de 45 milhões de dólares em posições compradas foram liquidados. As liquidações ocorrem quando uma corretora força o encerramento da posição alavancada de um investidor como mecanismo de segurança devido a uma perda parcial ou total da margem inicial. Isso acontece principalmente na negociação de futuros, que rastreia apenas os preços dos ativos, ao contrário da negociação à vista, onde os comerciantes possuem os ativos reais.

O preço do bitcoin disparou e ultrapassou os 43 mil dólares durante o horário comercial asiático nesta quarta-feira, 12, enquanto as principais criptomoedas registram até 19% de alta no momento. O aumento nos preços desta quarta-feira, 12, veio logo após o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de dezembro nos EUA ser divulgado, registrando um aumento de de 0,5% no mês, acumulando uma alta de 7% ao longo de todo o ano de 2021, que é o maior aumento na inflação do país desde 1982.

Alguns traders e investidores de criptomoedas veem o bitcoin como uma proteção contra a inflação, enquanto outros o consideram um ativo de risco como as ações, que reagem à rígida política monetária resultante da alta inflação.

O movimento repentino da última terça-feira, 11 pegou os traders desprevenidos. Futuros vinculados ao bitcoin na corretora de criptomoedas Binance fizeram com que a perda fosse de 15 milhões de dólares nas últimas 24 horas, com a OKEx em segundo lugar com pouca diferença em seus 11 milhões de dólares em liquidações. Cerca de 60% de todos os investidores de bitcoin estavam vendidos nas duas corretoras.

As perdas não se limitaram aos futuros de bitcoin. Os traders de ether tiveram 31 milhões de dólares em posições compradas e vendidas liquidadas, enquanto os futuros de outras criptomoedas vinculados a near e dogecoin tiveram quase 6 milhões de dólares em liquidações cada.

Mais de 40.700 negociações foram liquidadas nas últimas 24 horas, com perdas gerais de 124 milhões de dólares até a manhã desta quarta-feira, 12.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

