Investidora 'queridinha de Wall Street' diz que 'pelo menos' 25% de seu patrimônio está em cripto

O bitcoin subiu mais de 150% em 2023 e já iniciou 2024 com uma aprovação de ETF nos EUA. Mas desde muito antes, uma megainvestidora bilionária já apostava na principal criptomoeda. Cathie Wood, famosa por ter acertado a alta da Tesla e conhecida como a “queridinha de Wall Street” afirmou recentemente que cerca de 25% de seu patrimônio está em bitcoin e outras criptos.

CEO da Ark Invest, gestora de US$ 6,7 bilhões, Catie Wood é uma grande defensora do bitcoin e fala sobre criptomoedas desde pelo menos 2021. Em 2022 no que ficou conhecido como o “inverno cripto”, Wood ainda tinha perspectivas otimistas para o mercado de criptomoedas que, na época, enfrentava quedas expressivas e o colapso de grandes empresas do setor.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

"Coragem de ser agressiva"

Em uma entrevista recente, Wood disse que “pelo menos 25%” de seu patrimônio está alocado em criptomoedas. Uma exposição nesta porcentagem pode ser considerada bastante agressiva, levando em consideração que as criptomoedas configuram ativos de risco e possuem alta volatilidade.

BREAKING‼️ Cathie Wood says "At least 25%" of her financial net worth is in #Bitcoin pic.twitter.com/Z0RGP6TDYc — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) January 11, 2024

“O meu nível de confiança e a profundidade de nossa pesquisa me dá a coragem de ser mais agressiva”, justificou Wood. “Seja nos nossos fundos ou em cripto. Principalmente no bitcoin. Eu não tenho como saber com certeza agora, mas meu palpite é que tirando a Ark e ativos imobiliários, pelo menos 25% [do meu patrimônio está em cripto]”, afirmou a megainvestidora bilionária.

Bitcoin em US$ 1 milhão

Além do investimento em bitcoin e outras criptomoedas, Wood também investe em ações da Coinbase, única corretora de criptomoedas listada em bolsa nos EUA. A Ark Invest, gestora de Wood, teve seu ETF de bitcoin à vista aprovado na última quarta-feira, 10, pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) e também é a primeira da fila de análise da autarquia para um ETF de ether à vista.

Em fevereiro de 2023, a megainvestidora afirmou acreditar que o preço do bitcoin possa chegar a US$ 1 milhão até 2030. Na época, a criptomoeda era cotada a US$ 23 mil. Atualmente, o preço do bitcoin está em US$ 46 mil.

