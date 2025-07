Investidor transforma lucro de R$ 144 milhões em prejuízo após acreditar em queda da Ethereum

Um investidor do mercado de criptomoedas viu o seu lucro de US$ 26 milhões (R$ 144 milhões, na cotação atual) se transformar em um prejuízo de US$ 716 mil na última quarta-feira, 10. O movimento ocorreu devido a uma posição no mercado de futuros aberta em relação ao preço do ether.

A posição foi aberta em 25 de junho de 2025, e o investidor passou semanas acumulando lucros com a projeção de preço. Entretanto, a criptomoeda da Ethereum voltou a subir nos últimos dias, tornando a manutenção do contrato de preço futuro insustentável.

O contrato era do tipo short, ou seja, projetava um preço menor para o ether do que a cotação no mercado à vista no momento em que foi aberto. Os contratos de preço futuro precisam ser encerrados quando a liquidez para mantê-los fica insustentável.

Foi o que ocorreu na última quarta-feira. O ether já vinha de um período de ganhos e acabou subindo ainda mais, ultrapassando a casa dos US$ 2,7 mil em poucas horas. A valorização expressiva e rápida acabou impossibilitando a manutenção do contrato, e o investidor precisou encerrá-lo.

Inicialmente, o contrato foi aberto com um investimento de US$ 50 mil por parte do investidor. Ao longo da última semana de junho, o ether entrou em um movimento de queda, o que deixou o investidor com lucro. Mas o cenário acabou mudando em poucos dias.

A posição já acumulava prejuízo quando o encerramento do contrato ocorreu. No auge da posição, o investidor chegou a acumular um lucro potencial de US$ 26 milhões, mas decidiu manter o contrato aberto, provavelmente acreditando que a criptomoeda cairia ainda mais.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Nos dias seguintes, porém, o ether começou a sua trajetória de alta. Em 3 de julho, o lucro do investidor já havia caído para US$ 6,43 milhões. Mesmo assim, ele manteve o contrato em aberto. Com isso, o investidor perdeu diversas oportunidades de encerrar a posição e embolsar um lucro milionário.

Um detalhe que chamou a atenção do mercado era que o investidor, cuja identidade não é conhecida, tinha um histórico de 100% de acerto nas suas posições de preços futuros do ether. Dessa vez, porém, ele acabou ficando no prejuízo e quebrando sua sequência de acertos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok