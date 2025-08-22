Investidor perde R$ 490 milhões em bitcoin após cair em golpe de engenharia social

Um investidor perdeu US$ 91 milhões (R$ 493 milhões, na cotação atual) em unidades de bitcoin após cair em um golpe de engenharia social. O golpe foi executado na última terça-feira, 19, e os criminosos conseguiram usar uma carteira digital específica que conseguiu apagar os rastros dos ativos, dificultando a identificação.

O golpe foi identificado por ZachXBT, um investigador famoso no mercado de criptomoedas por identificar diferentes tipos de ataques e roubos no setor. Ele realiza as investigações principalmente por meio da tecnologia blockchain, conseguindo identificar os pontos de destino e origem de ativos desviados.

De acordo com o investigador, foram roubadas 783 unidades de bitcoin na ação. Os criminosos teriam se passado pelas equipes de suporte de uma empresa de carteiras digitais para o armazenamento de criptomoedas e de uma corretora de criptomoedas.

Usando diferentes técnicas de engenharia social, eles conseguiram convencer o dono dos ativos a passar suas credenciais de acesso. Com os dados, os golpistas foram capazes de acessar a carteira digital do investidor e enviar todas as unidades da criptomoeda para outra carteira.

Em seguida, os ativos foram enviados para uma carteira da Wasabi Wallet, que oferece uma ferramenta de garantia de privacidade de usuários, dificultando o rastreio dos ativos. O uso da ferramenta deve dificultar tanto a identificação dos criminosos quanto a recuperação das unidades de bitcoin.

Além disso, a identidade da vítima não foi revelada até o momento. Questionado sobre as possíveis técnicas usadas pelos criminosos para descobrir qual corretora e carteira digital a vítima usava, ZachXBT disse que "há muitas violações que tornam suas informações pessoais amplamente disponíveis online, e aí agentes maliciosos podem explorá-las".

Golpes em alta no mercado cripto

Os golpes de engenharia social não exigem conhecimentos técnicos complexos e não envolvem ações de hackers ou invasões para roubar os ativos. Ao invés disso, os criminosos usam técnicas para convencer a própria vítima a enviar voluntariamente dados pessoais que permitem a realização dos roubos.

A ação se soma a um 2025 marcado por grandes roubos no mercado de criptomoedas, envolvendo tanto engenharia social quanto ataques de hackers. No primeiro semestre do ano, foram roubados US$ 3,1 bilhões em unidades de bitcoin e outras criptos. O valor semestral superou todas as perdas registradas no ano de 2024.

