Investidor paga R$ 950 mil em NFT distribuído de graça e levanta suspeitas

Um investidor chamou a atenção na internet ao pagar cerca de R$ 950 mil por um token não fungível (NFT) que está sendo distribuído de graça. O caso virou motivo de piada, mas também levantou suspeitas de lavagem de dinheiro ou algum tipo de fraude.

O NFT em questão faz parte da coleção “Gemesis”, lançada pelo OpenSea na última terça-feira, 4. O lançamento foi realizado em comemoração pela compra da plataforma Gem no último ano. O OpenSea é atualmente o maior marketplace de NFTs do mundo e a Gem é um agregador de dados do mercado.

“Comemorando a jornada de nossa comunidade, estamos lançando a Gemesis, um agradecimento aos membros da comunidade Gem que navegaram conosco”, diz um anúncio da coleção.

A coleção Gemesis disponibilizou 180 mil NFTs que podem ser resgatados de graça. Menos da metade já foi solicitada pelos usuários da plataforma. Mesmo que o resgate não seja possível por algum motivo, o preço base de cada NFT é de 0,03 ETH, ou cerca de R$ 285, muito abaixo dos R$ 950 mil pagos pelo investidor em questão.

Suspeitas de fraude

O motivo pelo qual o investidor resolveu pagar 100 ETH pelo NFT gratuito ainda é desconhecido. Embora erros como este sejam até comuns no universo cripto, uma vez que as transações ainda podem ser complicadas para iniciantes e uma vez realizadas, não podem ser desfeitas, a compra levantou suspeitas de fraude.

Muitos usuários apontaram uma possível lavagem de dinheiro, já que a negociação pode ter sido feita pela mesma pessoa, mas que agora pode declarar o lucro de 100 ETH como legítimo.

Apesar disso, outros ainda defendem a possibilidade de ter sido apenas um erro que gerou um grande prejuízo para o investidor anônimo.

“Aparentemente, o vendedor gastou 0,4 ETH em taxas para fechar o lance rapidamente. Parece que a pessoa estava tentando distribuir os 100 ETH em vários lances, mas acidentalmente criou apenas um lance”, disse um usuário sobre o caso.

O vendedor que lucrou R$ 950 mil por um NFT gratuito já moveu os fundos, segundo dados on-chain. Cerca de 70 dos 100 ETH foram enviados para uma outra carteira cripto. Dessa forma, mesmo que seja um erro, ficará difícil para o investidor recuperar seus fundos, já que a única possibilidade de isso acontecer seria se o vendedor optasse por devolvê-los.

