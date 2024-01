Investidor movimenta R$ 10 bilhões em bitcoin depois de quantia ter ficado 'parada' por anos

Uma movimentação bilionária registrada no blockchain surpreendeu usuários na última terça-feira, 16. Foram cinco transações que movimentaram R$ 10 bilhões em bitcoins que estavam parados há cerca de cinco anos.

De acordo com informações da Arkham Intelligence, empresa de análise de dados, a quantia foi acumulada por investidor anônimo desde 2013, quando o bitcoin custava menos de US$ 1 mil. No momento, a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado é cotada a pouco mais de US$ 41 mil.

$2 BILLION of dormant Bitcoin moved just before US market open today, across several linked addresses.

The BTC had moved once in 2019, and before that had been dormant since 2013. pic.twitter.com/xD4frjzQuP

