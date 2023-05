Investidor movimenta bitcoins que guardava há 12 anos, quando comprou por US$ 16

Registros do blockchain apontam que um investidor, que manteve seus bitcoins guardados por 12 anos, finalmente fez movimentações em sua carteira na última semana. As 139 unidades de bitcoin do investidor anônimo foram transferidas para outra carteira.

Na época em que os bitcoins foram comprados, eles custavam cerca de US$ 16 cada um. Atualmente, a cotação do bitcoin multiplicou este valor muitas vezes e está em US$ 27.413. O valor, no entanto, não é nem perto de sua máxima histórica, em US$ 69 mil.

Sendo assim, as 139 unidades movimentadas na última semana foram compradas por pouco mais de US$ 2,25 mil na época. Atualmente, elas valem US$ 3,8 milhões.

Economia digital e você ainda não investe em criptoativos? Conheça a Mynt, uma plataforma crypto brasileira e com a melhor seleção de ativos disponível para você explorar novas formas de investir sem medo. Abra agora sua conta gratuitamente.

O que são as carteiras "adormecidas" de bitcoin?

Na história do bitcoin, lançado em 2009, é comum ver carteiras “adormecidas”, principalmente entre as que compraram unidades da criptomoeda em seus primeiros anos de lançamento. Isso porque, na época, muitos não sabiam que ela valorizaria tanto.

Além disso, se tratava de uma tecnologia completamente nova, fazendo com que muitos perdessem suas criptomoedas em transferências erradas e outros problemas.

No entanto, 2023 viu muitas dessas carteiras “adormecidas” voltarem à vida. Um relatório do Glassnode calcula que 3,2 mil BTCs voltaram à ativa, dos quais 1,1 mil são anteriores a 2013.

A própria carteira do criador anônimo do bitcoin, Satoshi Nakamoto, é uma das classificadas como “adormecidas”. Com cerca de 5% de todo o suprimento de bitcoin, o que valeria uma quantia enorme de dinheiro atualmente, ela nunca mais movimentou seus ativos após o sumiço do criador do bitcoin há 12 anos.

No mercado cripto, muito se especula sobre os impactos que seriam causados na cotação do ativo caso ele reaparecesse e vendesse suas posições. Diversos nomes já foram apontados como possíveis criadores do bitcoin, incluindo Steve Jobs, cofundador da Apple.

Economia digital e você ainda não investe em criptoativos? Conheça a Mynt, uma plataforma crypto brasileira e com a melhor seleção de ativos disponível para você explorar novas formas de investir sem medo. Abra agora sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok