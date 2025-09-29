Investidor misterioso movimenta bitcoins pela 1ª vez em 12 anos após ter lucro de R$ 230 milhões

Um investidor misterioso que deixou suas unidades de bitcoin paradas por 12 anos movimentou as criptomoedas pela primeira vez no último domingo, 28. Depois de todos esses anos, ele acumula agora um lucro potencial de US$ 44 milhões (R$ 234 milhões, na cotação atual).

A movimentação foi identificada pela plataforma de monitoramento de blockchain LooknOnChain. As informações apontam que o investidor é dono de 400 unidades da criptomoeda que estavam distribuídas em múltiplas carteiras digitais, em geral com 15 unidades em cada uma.

Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

Entretanto, o investidor decidiu esvaziar todas as carteiras. Ainda não está claro se ele obteve as unidades de bitcoin a partir do processo de mineração ou por meio de compras do ativo. Nos dois casos, ele teria um lucro potencial acumulado significativo em caso de venda.

Investigações do LookOnChain indicam que o mais provável é que ele tenha obtido as unidades da criptomoeda a partir do processo de mineração. Também não está claro qual é a intenção do dono dos ativos com a movimentação recente, e o mercado segue monitorando o caso.

Em geral, as movimentações ocorrem por dois motivos. O primeiro é um simples remanejamento de carteiras, transferindo as unidades de bitcoin para uma carteira de acesso mais facilitado de modo a garantir o controle dos ativos no futuro e simplificar a gestão.

Investidores antigos vendendo bitcoin

Outra possibilidade é a venda das criptomoedas. Nesses casos, a transferência costuma ser feita para uma carteira digital de corretora de criptomoedas. Ainda não está claro se foi o caso das 400 unidades do ativo. Recentemente, porém, essa tem sido a ação mais comum de investidores antigos.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

A valorização do bitcoin no período em que as unidades estiveram paradas está em 830 vezes, com a criptomoeda passando dos US$ 135 para os US$ 112 mil atuais. Com isso, a realização de lucros acaba se tornando mais tentadora para investidores que acumulam unidades há muitos anos.

Um dos casos que mais chamou atenção do mercado ocorreu em julho deste ano, quando um investidor lucrou mais de US$ 9 bilhões após vender 80 mil unidades da criptomoeda que ele deixou paradas por mais de 13 anos. Outro caso de destaque envolveu um investidor que trocou US$ 4 bilhões em investimentos no bitcoin pelo ether.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok