Investidor desconhecido compra US$ 3 bilhões de bitcoin em três meses e intriga mercado

Uma misteriosa carteira de criptomoedas deixou o mercado intrigado depois de se tornar, em três meses, a terceira maior detentora de bitcoin no mundo. O surgimento de um novo grande acumulador do ativo acabou dando origem a diversas teorias sobre a real identidade do seu proprietário, que pode ser inclusive um investidor que já realizou aportes anteriores no ativo.

De acordo com dados da plataforma de estatísticas sobre criptomoedas BitInfoCharts, o endereço da carteira recebeu bitcoin pela primeira vez em 8 de março. Ao longo dos três meses e duas semanas seguintes, a carteira acumulou a impressionante quantia de 118 mil unidades do ativo – US$ 3,08 bilhões considerando os preços atuais no mercado.

O acúmulo rápido e significativo da criptomoeda em um único endereço provocou diversas teorias. Alguns membros da comunidade cripto sugeriram que é mais provável que se trate de uma corretora de criptomoedas movimentando fundos, enquanto alguns membros mais radicais compartilharam uma teoria mais ousada – sugerindo que a BlackRock seria a "principal suspeita."

A teoria não se baseia em qualquer evidência sólida, no entanto, outros membros da comunidade manifestaram concordância com a suposição. As maiores carteiras de bitcoin do mundo atualmente, de acordo com o BitInfoCharts, são supostamente de propriedade da Binance e da Bitfinex, mas as próprias exchanges nunca confirmaram a informação. Já a carteira de dono desconhecido vem em terceiro lugar e é seguida por outra suposta carteira da Binance.

BlackRock e bitcoin

A BlackRock causou grande impacto no mercado de criptomoedas em 15 de junho, quando apresentou um pedido para um lançar um fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de preço à vista do bitcoin à vista. Se a solicitação for aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários do país, a SEC, o produto será o primeiro do tipo nos Estados Unidos.

O pedido da BlackRock provocou uma onda de registros de produtos semelhantes de outros pesos pesados de Wall Street, incluindo as gestoras Fidelity, Invesco, Wisdom Tree e Valkyrie. Entretanto, a solicitação da BlackRock foi a que mais animou investidores, já que a gestora é a maior do mundo, com cerca de US$ 10 trilhões em ativos sob gestão.

No início de agosto, analistas da Bloomberg aumentaram as chances de uma aprovação de pedido de ETF, mas não necessariamente o da Grayscale. Na visão deles, a probabilidade da SEC acatar uma solicitação é de 65%, contra os 50% divulgados logo após a submissão dos pedidos pelas gestoras, em junho.

