Investidor misterioso com lucro de R$ 165 milhões movimenta bitcoins parados desde 2010

Cinco carteiras digitais que estavam com unidades de bitcoin paradas desde 2010 registraram as suas primeiras transferências nesta semana. As movimentações ocorrem após as criptomoedas acumularem uma valorização intensa, resultando em um lucro potencial de US$ 29,6 milhões (R$ 165,7 milhões, na cotação atual).

As movimentações foram identificadas por empresas de monitoramento de redes blockchain. Ao todo, as cinco continham 250 unidades da criptomoeda que foram obtidas em abril de 2010, ainda nos primeiros meses de existência da criptomoeda e da sua rede blockchain.

As investigações apontam que as unidades foram obtidas a partir do processo de mineração de bitcoin, em que usuários recebem recompensas nas próprias unidades da criptomoeda. Porém, elas ficaram paradas durante os últimos 15 anos, sem nenhuma transferência.

A falta de atividade nas carteiras digitais fez com que os ativos fossem classificados como perdidos, fora do alcance dos possíveis donos e sem chances de retornar ao mercado. Ao que parece, porém, o dono das unidades estava apenas esperando a hora de vendê-las.

Ainda não se sabe se todos os ativos pertencem à mesma pessoa, mas o fato das carteiras terem sido acionadas ao mesmo tempo e dos bitcoins terem sido enviados para duas outras carteiras corrobora essa possibilidade. A tecnologia blockchain permite monitorar as movimentações, mas não identificar os responsáveis.

Também não se sabe até o momento se o dono das criptomoedas pretende vendê-las e realizar os seus lucros expressivos. Tradicionalmente, as vendas exigem a transferência dos ativos para carteiras digitais de corretoras ou outras empresas, o que ainda não ocorreu.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Na época em que foram obtidas, as unidades de bitcoin valiam cerca de US$ 0,15, ou US$ 0,003 cada. Hoje, cada unidade do ativo vale mais de US$ 118 mil. Por ter minerado as unidades no início do projeto, é provável que o dono também tenha tido gastos pequenos com a operação, ampliando ainda mais o seu lucro.

Em julho, diversas unidades de bitcoin paradas há anos foram movimentadas pelos seus donos. O caso mais relevante foi de um investidor que lucrou mais de US$ 9 bilhões após decidir vender todas as unidades que possuía e que estavam paradas desde 2011.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok