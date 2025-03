Investidor misterioso 'aposta' R$ 2,5 bilhões em queda do bitcoin e intriga mercado

Um investidor misterioso chamou a atenção do mercado e deu origem a uma "força tarefa" contra a sua decisão de "apostar" na queda do bitcoin. Tudo começou no último domingo, 16, quando ele abriu uma posição de venda da criptomoeda de cerca de US$ 450 milhões (R$ 2,5 bilhões, na cotação atual).

O investimento foi realizado por meio da plataforma descentralizada Hyperliquid, o que facilitou a sua identificação e monitoramento por outros investidores. Até o momento, a identidade da pessoa ou empresa que abriu a posição de venda não foi descoberta, apesar dos esforços no mercado para isso.

A posição, também conhecida no mercado como short, soma 208 unidades de bitcoin e tem como preço definido US$ 83.392. Isso significa que, enquanto a criptomoeda estiver sendo negociada abaixo do valor, o investidor estará no lucro. Porém, se o ativo subir mais que isso, ele entra no prejuízo.

Considerando a cotação atual da criptomoeda, na casa dos US$ 82 mil, o investidor acumula um lucro de cerca de US$ 4 milhões com a operação. Entretanto, outros investidores decidiram criar uma "força tarefa" para tentar valorizar o ativo e tornar a posição do investidor insustentável.

A necessidade de encerrar uma posição surge quando a variação no preço do ativo é tão grande que a manutenção da posição se torna financeiramente inviável. Isso ocorre quando o investidor não consegue aplicar mais capital para dar liquidez à posição.

A criação da "força tarefa" coincidiu com uma breve alta no preço do bitcoin, que chegou a ultrapassar os US$ 84 mil antes de cair novamente. No mesmo período, o investidor misterioso aportou US$ 7,5 milhões em garantia para reforçar a liquidez da sua posição, evitando a necessidade de liquidá-la.

A disposição do investidor de aplicar mais capital na posição indica que ele não tem a intenção de encerrá-la no curto prazo. Ao mesmo tempo, a aposta expressiva em uma manutenção do bitcoin em uma faixa de preço negativa gerou teorias no mercado de que o investidor pode ter conhecimento de fatores que levariam a uma queda prolongada do ativo.

Entretanto, o pessimismo do investidor também pode refletir o momento desafiador no mercado em geral, com uma forte aversão a riscos entre investidores. Nesse cenário, ativos como as criptomoedas são especialmente prejudicados, o que corrobora a visão por trás do investimento.

