Investidor lucra mais de US$ 1 milhão em 30 minutos com mudança de logo do Twitter

Usuários do Twitter foram pegos de surpresa esta semana quando o símbolo da criptomoeda dogecoin substituiu o famoso pássaro azul no logotipo do Twitter. No entanto, além da surpresa, um investidor também lucrou cerca de US$ 1,1 milhão com a mudança.

Sob o pseudônimo Tree of Alpha no Twitter, um investidor publicou na última terça-feira, 4, que aproveitou a mudança no logo da rede social de Elon Musk para ficar mais rico.

1/ Yesterday's Doge trade: On reacting, Sizing, and being degenerate when you need to be.

The essence of News Trading isn't speed, it is knowing when to size up. I all started when someone in the Tree News Discord posted that they were seeing the Doge icon as the Twitter logo. pic.twitter.com/483AnBWMUk — Tree of Alpha (@Tree_of_Alpha) April 4, 2023

“Tudo começou quando alguém publicou no Discord que estava vendo doge como o logo do Twitter”, disse Tree of Alpha. Foi depois disso que ele resolveu fazer a negociação milionária.

Negociação milionária

Tree of Alpha conseguiu um preço médio de compra de US$ 0,0815 por DOGE, para operações com contratos futuros, no total de US$ 8 milhões.

O investidor afirmou que dividiu suas operações em três grandes compras de US$ 3 milhões, US$ 2 milhões e US$ 3 milhões de dólares em sequência.

Suas operações foram encerradas com a venda dos tokens ao redor de US$ 0,095. A negociação foi confirmada pelo The Block. Duas contas de Tree of Alpha na plataforma Binance Futuros realizaram suas duas últimas negociações às 15:08h e 15:16h — o que bate com o tempo gráfico das cotações do par dogecoin e dólar.

“Esta é, de longe, a minha maior negociação do ano”, comentou Tree of Alpha.

Apesar disso, o projeto da dogecoin levanta dúvidas entre especialistas. Isso porque se trata de uma criptomoeda-meme, ou seja, criada de brincadeira por desenvolvedores. Billy Markus, um de seus criadores, até mesmo abandonou o projeto, que é defendido por Elon Musk.

