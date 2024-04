Investidor lucra mais de 150.000% com disparada de criptomoeda meme pepe

Um investidor registrou um lucro de 150.200% com a alta recente da criptomoeda meme pepe. Segundo dados da empresa LookOnChain, o investidor conhecido como James Wynn, especializado nas "memecoins", multiplicou seu investimento em 1.503 vezes ao comprar o token logo nos primeiros dias de seu lançamento, investindo US$ 8.524 para comprar 2,83 trilhões de unidades.

Quando a criptomoeda começou a ganhar impulso, ele vendeu mais da metade de suas participações, 1,81 trilhões de tokens, por US$ 4,57 milhões. No entanto, como ele não vendeu todos os seus tokens e com a crescente popularidade da pepe, os lucros não realizados de Wynn aumentaram exponencialmente.

Atualemente, ele detém ainda 1,02 trilhão de pepe em três carteiras, avaliadas em US$ 8,25 milhões. Portanto, os ganhos totais de Wynn com a criptomoeda chegam a US$ 12,8 milhões. No entanto, se ele tivesse mantido seus tokens desde o começo, os ganhos poderiam ter ultrapassado os US$ 20 milhões.

Mas Wynn não lucrou milhões apenas com a pepe. A Lookonchain aponta que o investidor também investiu nas últimas semanas em cinco tokens, com destaque para bobo e andy, com o qual lucrou ainda mais.

Um levantamento divulgado no início de abril pela empresa brasileira QR Asset apontou que a pepe liderou os ganhos em março entre os 50 maiores ativos digitais do mercado, acumulando um ganho de mais de 222% no período.

No entanto, nem tudo é lucro. Wynn também perdeu muito dinheiro com sua estratégia de investimento em memecoins, acumulando mais de US$ 350 mil de prejuízo em onze tokens diferentes.

Apesar das altas significativas serem atraentes para os investidores, é importante lembrar que as criptomoedas meme são conhecidas pela alta volatilidade de preço. Como o nome sugere, essa classe de ativos não possui um valor intrínseco associado a um projeto ou caso de uso, mas atraem investimentos ao se associarem a algum meme famoso na internet.

Por mais que as criptomoedas meme sejam bastante populares no mercado, especialistas também alertam para os riscos envolvendo esses ativos. Em geral, pela alta volatilidade, essa classe de ativos abre margem tanto para grandes ganhos quanto grandes perdas. Além disso, muitas acabam sendo usadas em golpes, exigindo mais atenção de investidores interessados.