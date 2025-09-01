Future of Money

Investidor intriga mercado após vender US$ 4 bilhões em bitcoin para investir na Ethereum

Rotação de investimentos contribui para movimentos de queda do bitcoin e alta do ether nos últimos dias, segundo analistas

Bitcoin: investidor chamou atenção após trocar ativo pela Ethereum (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
Editor do Future of Money

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 12h06.

Um investidor misterioso tem intrigado o mercado de criptomoedas nos últimos dias após vender mais de US$ 4 bilhões em unidades de bitcoin e usar os valores para comprar unidades de ether. A rotação entre as duas maiores criptos do mercado tem influenciado nos preços dos ativos.

As vendas pelo investidor começaram na segunda quinzena de agosto e ganharam mais tração nos últimos dias. O investidor somava US$ 5 bilhões em unidades de bitcoin que estavam paradas há sete anos, mas acabou se desfazendo de praticamente todos os ativos que possuía.

Em uma única semana, ele vendeu US$ 2,5 bilhões em unidades de bitcoin e comprou a mesma quantidade em unidades de ether. O fato do investidor estar convertendo todas as unidades de bitcoin para a outra criptomoeda tem chamado a atenção, já que ele não está embolsando seus lucros.

O investimento também é ilustrativo de uma rotação mais ampla, observada também nos ETFs das duas criptomoedas. Em agosto, os ETFs de bitcoin perderam US$ 751 milhões em investimentos, enquanto os ETFs de ether registraram aportes de US$ 3,87 bilhões.

Para analistas, o movimento reflete um interesse crescente de investidores tradicionais e institucionais na criptomoeda da rede Ethereum. O crescimento da atratividade do ativo está ligado também à disparada no interesse em torno de stablecoins, que ainda são majoritariamente criadas na rede.

A rotatividade também tem contribuído para uma redução da chamada "dominância" do bitcoin. A capitalização de mercado da criptomoeda atingiu o seu menor em meses, refletindo o crescimento de outros ativos e, principalmente, no ganho de espaço do ether.

Movimentos de investidores individuais como o observado nas últimas semanas também influenciam nos preços das duas criptomoedas. A rotação acaba criando uma nova pressão de venda em torno do bitcoin e uma pressão de compra para o ether.

Apesar da tecnologia blockchain permitir identificar os ativos comprados e vendidos e os valores movimentados pelo investidor, ela não fornece, sozinha, informações suficientes para revelar a identidade do investidor. Enquanto isso, o movimento de troca entre as criptomoedas deve continuar.

