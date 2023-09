Investidor gasta R$ 2,5 milhões com taxa para transferir R$ 9 mil em bitcoin

Um investidor surpreendeu o mercado de criptomoedas no último domingo, 10, após pagar uma das maiores taxas já registradas para processar uma transferência de bitcoins. Ao todo, a taxa paga foi de 20 bitcoins, ou US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões, na cotação atual).

Entretanto, o que chamou a atenção foi a diferença entre o valor da taxa e o valor transferido: a movimentação foi de apenas 0,074 unidade da criptomoeda, equivalente a US$ 1,9 mil (R$ 9 mil, na cotação atual), um patamar bastante inferior. Com isso, a taxa se tornou uma das maiores já registradas.

O caso deu origem a diversas especulações sobre o responsável pela transferência e o motivo da discrepância entre o valor movimentado e a taxa paga. Toda transferência no blockchain do bitcoin precisa pagar uma taxa, mas em geral elas são consideravelmente menores. A média atual é de US$ 2.176.

Entretanto, usuários podem pagar taxas maiores para ganhar prioridade na fila de processamento e validação de transferências, concluindo a movimentação mais rapidamente. Com uma taxa maior, é possível atrair mais mineradores interessados, que recebem o valor como recompensa pela validação.

Por isso, a transferência foi processada rapidamente, e agora não pode mais ser revertida. Na prática, isso significa que o investidor não conseguiria recuperar os 20 bitcoins pagos. Mesmo assim, um usuário do X, antigo Twitter, chamado Satofishi disse que foi o minerador que recebeu a recompensa e guardaria os 20 bitcoins por alguns dias.

Will put these 20 BTC on hold for now. To be redistributed to miners if nobody comes to claim it after three days. https://t.co/GsRUnAP9jQ

"Colocarei esses 20 bitcoins em espera por enquanto. Para ser redistribuído aos mineradores se ninguém vier reivindicá-lo após três dias", prometeu o usuário. Já o empresário Jameson Lopp afirmou que a alta taxa provavelmente resultou de um erro cometido pelo investidor.

Lopp avalia que o erro pode ter envolvido um cálculo errado de quanto seria necessário para o pagamento de taxa. Outro erro não descartado é um engano na hora de digitar a quantidade que seria paga, levando à cifra milionária. Além disso, o executivo acredita que a carteira usada para a transferência pertence à uma empresa.

The transaction that paid nearly 20 BTC ($500,000) fee a few hours ago looks like an exchange or payment processor with buggy software.

They've received 60,000+ txns and sent 60,000+ txns from the same address (bad practice) and likely calculated their change output incorrectly. pic.twitter.com/s44Yc8S2ia

— Jameson Lopp (@lopp) September 10, 2023