Investidor encerra aposta de R$ 3 bilhões em queda do bitcoin e lucra apesar de 'guerra' com mercado

Um investidor misterioso decidiu encerrar nesta terça-feira, 18, uma "aposta" na queda de preço do bitcoin. Ele chegou a abrir diversas posições de venda que giravam em torno da projeção de que a criptomoeda iria operar abaixo dos US$ 83 mil, resultando em uma "guerra" com outros investidores.

As posições foram abertas desde o último domingo, 16, e chamaram a atenção pelo tamanho: inicialmente, ele chegou a investir US$ 450 milhões (R$ 2,5 bilhões, na cotação atual) na projeção de preço. O tamanho do investimento gerou diversas especulações no mercado, e uma reação acalorada.

Em pouco tempo, investidores se reuniram em grupos e planejaram forçar uma alta do bitcoin para que o investidor não conseguisse manter a posição e precisasse abandoná-la com prejuízo. Entretanto, o investidor desconhecido manteve a convicção na previsão, aportando ainda mais capital.

Ao todo, o investidor chegou a mais de US$ 521 milhões (R$ 2,9 bilhões, na cotação atual) investidos. Porém, nesta terça-feira, ele decidiu encerrar todas as posições. Como o bitcoin opera em baixa no dia, na casa dos US$ 81 mil, ele conseguiu acumular um lucro de US$ 3,9 milhões.

Os investimentos realizados são conhecidos como short. Eles envolvem a visão de que o ativo deve cair de preço no curto prazo. Por outro lado, se o ativo tem uma valorização ou queda excessivas, a manutenção desse investimento torna-se insustentável, levando à chamada liquidação.

Outros investidores tentaram elevar o preço do bitcoin para mais de US$ 85,5 mil, o que forçaria a liquidação das posições abertas. Entretanto, a mobilização não foi suficiente para atingir o objetivo, permitindo que o investidor mantivesse a estratégia e os lucros.

Ao mesmo tempo, a aposta expressiva em uma manutenção do bitcoin em uma faixa de preço negativa gerou teorias no mercado de que o investidor pode ter conhecimento de fatores que levariam a uma queda prolongada do ativo.

Entretanto, o pessimismo do investidor também pode refletir o momento desafiador no mercado em geral, com uma forte aversão a riscos entre investidores. Nesse cenário, ativos como as criptomoedas são especialmente prejudicados, o que corrobora a visão por trás do investimento.

