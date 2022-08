Investidor cai em golpe e perde NFT de coleção famosa apenas duas horas após comprá-lo por R$600 mil

Em um dos casos mais rápidos do universo dos NFTs, um investidor perdeu seu token não fungível apenas duas horas após pagar aproximadamente R$ 600 mil por ele. Se tratava de um NFT da Bored Ape Yacht Club, a coleção mais valiosa do mundo no momento, de acordo com dados do NFT Floor Price.

Revelado pelo detetive virtual especializado em tecnologia blockchain que utiliza o pseudônimo “ZachXBT” nas redes sociais, o golpe ocorreu em tempo recorde. Logo após o roubo, o criminoso utilizou uma ponte entre blockchains para rapidamente vender o NFT roubado. Pontes entre blockchains são utilizadas para tentar “disfarçar” transações na rede.

Cada NFT da Bored Ape Yacht Club pode custar desde R$ 600 mil a dezenas de milhões, e além da imagem em JPEG, os investidores ganham acesso a um clube de benefícios exclusivo que inclui eventos com celebridades e brindes na forma de criptomoedas e outros NFTs.

Golpes no estilo “phishing” se tornaram comuns no mundo dos NFTs. Em abril, o canal oficial da Bored Ape Yacht Club foi invadido por hackers que publicaram mensagens sobre distribuições falsas de NFTs. Os links serviam como “isca” para investidores conectarem suas carteiras digitais para que os criminosos pudessem concluir o roubo.

A tática utilizada pelos criminosos pode ter bastante apelo aos investidores de NFTs, que precisam estar atentos às boas práticas de segurança cibernética. Isso ocorre porque diversas coleções de tokens não fungíveis realizam lançamentos exclusivos e possuem canais fechados de comunicação com quem possui seus NFTs. Na tentativa de não perder uma boa oportunidade de investimento, os fãs da Bored Ape Yacht Club e outros podem acabar perdendo seu patrimônio.

O método já é antigo, e os golpistas o utilizavam para conseguir senhas de bancos e redes sociais. O golpe ainda poderia evoluir para um “sequestro virtual”, ou “ransomware”, onde os criminosos solicitam o pagamento de um resgate para devolver as contas.

Por isso, é necessário tomar bastante cuidado e prestar atenção aos sites em que insere seus dados ou conecta sua carteira digital. A sua frase semente, por exemplo, não pode ser revelada para ninguém e deve ser mantida em segurança. Por outro lado, antes de clicar em um link, é importante ter em mente alguns fatores:

• A procedência da mensagem: verifique se a conta que publicou a informação é realmente a oficial, e se ela foi enviada em um canal verificado. Mensagens diretas no privado, por exemplo, são improváveis.

• Confirmação dos dados: fique atento se o lançamento referido foi realmente anunciado antes e se as datas batem, por exemplo. Procure sempre por detalhes que possam confirmar ou invalidar as informações.

• Promessas boas demais para serem verdade: em golpes como este, criminosos costumam prometer vantagens em excesso, como um terreno virtual gratuito, entre outros. Por isso, analise se a iniciativa realmente está alinhada ao que a empresa responsável pela coleção costuma fazer.

Segundo a advogada Julia Franco, sócia na área de mercado de capitais do escritório Cescon Barrieu, deu dicas para o investidor interessado em comprar um NFT sem cair em golpes.

“O Token ou NFT é uma representação de um ativo e a propriedade dessa representação é comprovada pelo registro no blockchain e é importante ter a certeza de que ele realmente existe. Como o processo de tokenização é considerado simples, o comprador deve se certificar de que a negociação é legítima e realmente resulta na transferência da propriedade de um bem específico, bem como que o vendedor pode efetivamente dispor desse bem”, afirmou.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok