Investidor bilionário afirma que possui exposição ao bitcoin e projeta valorização no futuro

O investidor bilionário veterano Paul Tudor Jones disse que ainda tem uma “alocação muito pequena” no bitcoin em meio à volatilidade dos preços, citando padrões econômicos desde a década de 1970 como parte de suas razões para o investimento.

Em uma entrevista nesta segunda-feira, 10, para o site CNBC, Jones afirmou que achava que as criptomoedas como o bitcoin “terão valor” em algum momento no futuro superior aos preços atuais.

O gestor do fundos de investimento possui um patrimônio líquido relatado de cerca de US$ 7,5 bilhões (38,94 bilhões, na cotação atual). Ele disse que a política monetária na década de 2020 pode se concentrar na “dinâmica da dívida país a país”, com contenção fiscal ou prêmios de prazo mais alto nos mercados de títulos e ações.

“Ainda tenho uma alocação muito pequena, sempre tive uma alocação pequena para bitcoin”, ressaltou Jones. “Em um momento em que há muito dinheiro – e é por isso que temos inflação e muitos gastos fiscais – algo como criptomoedas, especificamente bitcoin e ether, onde há uma quantidade finita, terá valor em algum momento".

Jones não especificou a quantidade de sua alocação “muito pequena” de bitcoin, mas disse em maio de 2020 que a criptomoeda representava entre 1% e 2% de seus ativos totais.

Em junho de 2021, citando preocupações com a inflação e a política do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, ele defendeu uma alocação de 5% em bitcoin, 5% em ouro ouro, 5% em dinheiro e 5% em commodities.

Após uma reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Fed em maio, Jones avaliou que o ciclo de alta de juros seria uma “situação muito, muito negativa” para ações e títulos e que os EUA estavam entrando em “território desconhecido”.

O investidor veterano é conhecido no mercado por vender a descoberto no mercado de ações logo antes da forte queda do mercado em 1987, um movimento que efetivamente triplicou sua riqueza.]

