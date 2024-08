Investidor aproveita queda da Ethereum e soma R$ 550 milhões em compras da criptomoeda

O ether, criptomoeda nativa da Ethereum, acumula uma queda de mais de 15,6% nos últimos 30 dias e segue acumulando perdas após um pico de preço no final de maio deste ano, de acordo com dados do CoinGecko. Entretanto, se alguns investidores se afastam do ativo em cenários como esse, outros enxergam uma oportunidade.

É o caso de um investidor anônimo cujas compras foram identificadas pela plataforma de monitoramento de blockchains LookOnChain. Em uma publicação no X, antigo Twitter, a empresa destaca que o comprador tem adquirido unidades da criptomoeda desde 24 de maio.

Os investimentos realizados não possuem uma periodicidade clara, variando entre aquisições no final de maio, em junho e nos primeiros dias de agosto. Ao todo, porém, o misterioso comprador já investiu mais de US$ 103 milhões (R$ 550 milhões, na cotação atual) no ether.

Apesar de ter iniciado as aquisições exatamente na semana em que o ether atingiu um preço de US$ 3,8 mil, o espaçamento das outras aquisições permitiu que o investidor acumulasse um lucro ainda não realizado. A LookOnChain informou que, no momento, ele poderia lucrar US$ 7,5 milhões.

Os dados indicam que o preço médio das compras foi de US$ 2.420, enquanto a criptomoeda é cotada no momento na casa dos US$ 2.670. E mesmo a forte queda, de quase 30%, na última segunda-feira, 5, não foi suficiente para afastar o interesse do investidor desconhecido.

A LookOnChain aponta que na última sexta-feira, 9, o investidor adquiriu mais US$ 4,7 milhões em ether, aparentemente se aproveitando da nova queda do ativo para adquirir unidades com um preço mais baixo, possivelmente projetando uma recuperação e valorizações subsequentes que lhe renderiam lucro.

Apesar da tecnologia blockchain permitir o monitoramento de carteiras digitais com ativos digitais, facilitando a identificação de movimentos de compra e venda de ativos, ela não revela diretamente a identidade do dono da carteira e dos ativos, o que resulta no anonimato.

Entretanto, a estratégia do investidor com o ether se aproxima de outras estratégias recomendadas por especialistas para o investimento em criptomoedas.