Investidor anônimo com lucro de R$ 2,5 bilhões movimenta bitcoins parados desde 2011

Um investidor misterioso chamou a atenção do mercado nesta quinta-feira, 24, após movimentar suas unidades de bitcoin pela primeira vez desde 2011. Mais de 14 anos depois, ele conta agora com um lucro potencial de US$ 468 milhões (R$ 2,5 bilhões, na cotação atual).

A movimentação ocorreu nesta manhã e foi identificada pela empresa de investigações Arkham Intel. O investidor possui 3.962 unidades da criptomoeda que foram obtidas inteiramente em janeiro de 2011. Na época, cada unidade valia cerca de US$ 0,37 e os ativos somavam US$ 1.453.

Hoje, cada unidade de bitcoin está avaliada em mais e US$ 118 mil. O investidor passou anos sem realizar nenhuma movimentação na carteira digital, o que fez muitos acreditarem que ele teria perdido o acesso à carteira e que os ativos estavam perdidos para sempre.

Mas, aparentemente, o dono estava apenas esperando o momento certo para transferi-los. Ele chegou a realizar uma transferência de teste na véspera, movimentando apenas 0,0018 unidade da criptomoeda. Como a operação foi bem-sucedida, ele transferiu logo em seguida todos os ativos.

Ainda não está claro se o investidor pretende vender todas as unidades de bitcoin e embolsar os lucros. Tradicionalmente, isso envolveria a transferência dos ativos para uma carteira em uma corretora de criptomoedas, o que ainda não ocorreu. Mas a hipótese não está descartada.

Há chances, porém, de a transferência ter sido feita apenas para o investidor ter os ativos em uma carteira digital mais acessível. A tecnologia blockchain permite identificar as transferências, a origem e o destino e os montantes movimentados, mas não dá, sozinha, a identidade do investidor.

Bitcoins "despertam" após anos parados

O caso também chamou a atenção de outros investidores por ser o terceiro em menos de um mês em que donos de fortunas em bitcoin decidem transferir os seus ativos após deixá-los parados por anos. O primeiro caso ocorreu em 14 de julho, também com unidades paradas há 14 anos.

Entretanto, o investidor tinha um lucro ainda maior: US$ 9,6 bilhões. Investigações sugerem que ele vendeu ao menos uma parte dos ativos e realizou lucros. Já o segundo caso ocorreu na última quarta-feira, 23, com um investidor que não movimentava suas unidades há pelo menos três anos.

Nesse caso, ele conta com um lucro potencial de US$ 1,2 bilhão. Ainda não está claro se ele decidiu vender os ativos. Analistas avaliam que as possíveis vendam são naturais após o bitcoin bater mais um recorde de preço.

