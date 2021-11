Interesse por bitcoin aumenta, mas criptomoeda pode ter nova queda

Enquanto o bitcoin atinge uma queda semanal de 12%, as métricas sociais da criptomoeda indicam que uma grande quantidade de investidores do varejo está “sob o efeito de hopium” - uma gíria do mundo cripto que significa a esperança por uma recuperação rápida e a continuidade do bull run.

No entanto, os dados anteriores mostram que as correções ou tendências de baixa normalmente terminam quando as menções sobre os protocolos passam a ter uma inclinação pessimista.

Dados obtidos pela plataforma de análise de blockchain da Santiment demonstram que as menções de “buy the dip”, ou “compre a queda” em inglês, nas redes sociais aumentaram para 952 na última terça-feira, 16, atingindo os níveis mais altos desde 7 de setembro, quando o bitcoin caiu 11%. O número de menções continua elevado até o momento.

Pode ser um sinal de que o preço do bitcoin ainda não encontrou um novo fundo. “Basta olhar para os picos anteriores nas opções de compra em momentos de queda e você notará que eles costumam chegar mais cedo (como em abril e maio, respectivamente) e tendem a ser acompanhados por outra queda até que a multidão de investidores tenha certeza do fundo”, afirmou a Santiment em sua atualização de mercado na quarta-feira, 17.

Mesmo com as conversas sobre buy the dip nas redes sociais aumentando após a queda de 7 de setembro para 43 mil dólares, o preço da criptomoeda caiu para menos de 40 mil dólares duas semanas depois. Um padrão semelhante foi visto várias vezes em maio e junho.

Se a história servir de guia, é improvável que o bitcoin registre uma recuperação até o patamar de 69 mil dólares. A recuperação contínua do dólar norte-americano e a incerteza renovada com a tributação de criptoativos nos EUA podem manter os investidores de bitcoin afastados por algum tempo.

Dito isso, o quadro geral permanece construtivo, com os dados de blockchain ainda otimistas.

Dados do blockchain continuam otimistas

O bitcoin está em queda mas ainda não está fora do jogo. A média móvel de 90 períodos dos fluxos líquidos diários em corretoras se consolidaram em território negativo. Ou seja, a tendência mais ampla de moedas saindo de corretoras continua intacta, indicando uma diminuição do interesse de venda de bitcoins de grandes investidores.

Historicamente, um cruzamento acima ou abaixo entre o indicador e a linha zero marcaram topos e fundos significativos no preço.

