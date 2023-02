Inteligência artificial substituirá humanos em alguns trabalhos, diz especialista

Conforme as aplicações de inteligência artificial vão ganhando espaço no dia a dia, é natural que surja também um questionamento: afinal, essa tecnologia vai substituir os seres humanos? Para Álvaro Machado Dias, professor livre-docente da Unifesp e sócio do Instituto Locomotiva, a resposta para essa pergunta não é um simples sim ou não, e depende da situação de cada pessoa.

"A substituição do trabalho pelo trabalho maquínico é uma constante da cultura. Se a gente olhar bem, as duas grandes linhas de força da cultura, do desenvolvimento civilizatório, são o aumento mecânico e o aumento cognitivo", explica Dias em entrevista para a EXAME.

Segundo ele, a humanidade foi criando ao longo dos séculos diversos "aparelhos intelectuais" que foram, de alguma forma, facilitando a realização de tarefas por humanos, desde o computador até o tear ou uma enxada. Além disso, elas também conseguem ir além, "ampliando o que a gente consegue fazer manualmente".

"É a mesma coisa do ponto de vista informacional. Desde o desenvolvimento da escrita", destaca Dias. Ele ressalta que a escrita impactou a própria percepção humana de desenvolvimento, mas já naquela época havia quem apontasse que a escrita poderia acabar com uma série de atividades, o que não é tão diferente do que os críticos dizem sobre a inteligência artificial.

"O que a gente viu foi o contrário disso. A escrita é a nossa plataforma intelectual mais básica, mas de fato a oratória se torna menos relevante conforme as pessoas escrevem mais", avalia Dias. Para ele, é possível levar essa mesma situação para o cenário atual.

Partindo desse princípio para analisar a inteligência artificial, o professor acredita que "o trabalho mais básico, menos intelectualmente refinado, efetivamente tende a ser substituído por uma réplica maquínica feita por uma inteligência artificial. Mas o trabalho sofisticado, que envolve alguma coisa que é intrinsecamente humana, não".

Álvaro Machado Dias falou sobre esse e outros temas ligados ao emprego da inteligência artificial na economia, durante sua participação no podcast do Future of Money. O mais novo episódio foi lançado na terça-feira, 7. Confira!

