Inteligência artificial permite que usuários ‘conversem’ com criador desconhecido do bitcoin

Na última quarta-feira, 31, os desenvolvedores Pierre Corbin e Hugo Ferrer anunciaram a criação do “Talk2Satoshi”, ou “converse com satoshi” em tradução literal. O programa de inteligência artificial é inspirado no ChatGPT, mas fornece respostas como se fosse o criador desconhecido do bitcoin, Satoshi Nakamoto.

A partir de uma API do ChatGPT, os usuários podem “conversar” com Satoshi Nakamoto como se a personalidade anônima não tivesse desaparecido da internet em 2010. Pouco tempo depois de criar o bitcoin, primeira criptomoeda do mundo que hoje em dia tem valor de mercado de US$ 523 bilhões, Satoshi Nakamoto deixou os fóruns da web e uma carteira digital recheada de bitcoins para trás e nunca mais retornou.

Até hoje não se sabe nenhuma informação sobre a figura misteriosa de Satoshi Nakamoto, nem mesmo se é um homem, mulher ou grupo de pessoas distintas. Até mesmo Steve Jobs, o falecido cofundador da Apple, chegou a ser apontado como o criador do bitcoin. A personalidade se tornou um verdadeiro ícone da comunidade cripto, e muitos investidores de criptomoedas hoje se questionam quais seriam as opiniões de Satoshi Nakamoto sobre o mercado atual.

Announcing my newest project!

Together with @HugoFerrer_, we've spent the last few weeks working on something that has been missing in #bitcoin: the Bitcoin GPT. We call it @talk2satoshi .

Try it out for free: https://t.co/IhWIVAZSsT https://t.co/AFQlb9Dxc9

— Pierre Corbin (@CierrePorbin) May 31, 2023