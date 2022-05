Instagram inicia testes com NFTs: “Estou muito animado”, diz Zuckerberg

A Meta, empresa que controla algumas das principais redes sociais da atualidade, vai começar a testar o uso de NFTs no Instagram ainda esta semana, de acordo com o CEO Mark Zuckerberg. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado pelo executivo no Facebook nesta segunda-feira, 9.

“Estamos começando a desenvolver funcionalidades com NFTs não só em nosso metaverso e no Reality Labs, mas em toda a nossa classe de aplicativos. Começamos a testar os colecionáveis digitais no Instagram para que criadores e colecionadores possam mostrar seus NFTs”, anunciou Mark Zuckerberg.

A intenção é que criadores e colecionadores de NFTs possam utilizá-los como uma espécie de foto de perfil com autenticidade verificada na rede social. Atualmente, muitos donos de tokens não fungíveis famosos como Bored Ape Yacht Club e CryptoPunks os utilizam como foto de perfil nas redes sociais, apesar da maioria das plataformas não oferecer o serviço de verificação.

Isso faz com que qualquer pessoa possa salvar a imagem em formato JPEG e utilizá-la mesmo sem ser o dono verdadeiro do criptoativo. Um recurso semelhante foi prometido pelo CEO para o Facebook.

Além disso, Zuckerberg pretende aproveitar os investimentos da empresa em tecnologias de realidade aumentada para possibilitar experiências ainda mais imersivas. A tecnologia seria aplicada nos filtros dos Stories, que se tornaram uma verdadeira febre entre os mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais do Instagram.

Em breve, os criadores de conteúdo do Instagram poderão usar NFTs de realidade aumentada em suas publicações nos Stories por meio do Spark AR, um estúdio gratuito para que empresas e usuários criem seus próprios filtros.

“Acho que boa parte disso é sobre expressão. Você está dizendo algo sobre si mesmo. O que você quer no seu perfil? Qual a coleção que quer mostrar? Então estou muito animado para começar a testar isso”, justificou Zuckerberg.

Ainda no final de semana, antes do anúncio de Zuckerberg, especulou-se que as redes suportadas para a integração com os NFTs no Instagram seriam Ethereum, Solana, Polygon e Flow, de acordo com o CoinDesk. No entanto, o CEO da Meta não confirmou a informação. Essas redes hospedam a grande maioria das negociações de NFTs, lideradas pela Ethereum.

A integração de NFTs na rede social conhecida pelo uso dos "Stories" já havia sido confirmada por Mark Zuckerberg em março, na SXSW. Durante a feira, que é uma das maiores de tecnologia dos Estados Unidos, o CEO chegou a mencionar "roupas digitais", apesar de ter revelado que “Existem muitos aspectos técnicos que precisam ser resolvidos antes que isso aconteça de forma simples”. Após o evento, o banco alemão Deutsche Bank divulgou um relatório afirmando que a adoção mundial dos NFTs seria impulsionada pela integração.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok