Infraestrutura de telecomunicações atual não suporta metaverso, diz Huawei

O gigante chinês de telecomunicações Huawei não acredita que a infraestrutura de telecomunicações atual seja suficiente para lidar com as necessidades do metaverso, acrescentando que as redes 5G e 6G podem cumprir esse papel.

Os comentários vieram do especialista-chefe na região do Oriente Médio da Huawei em consultoria de negócios e estratégia, Abhinav Purohit, que publicou uma análise na terça-feira, 20, focada no potencial do setor e onde as empresas de telecomunicações se encaixam.

Descrevendo o que é o metaverso, ou como será sua atualização, Purohit escreveu que um “metaverso é um espaço compartilhado virtual coletivo” que “permitirá que participantes geograficamente distantes desfrutem de experiências realistas e conscientes do espaço que combinam perfeitamente o conteúdo virtual em um usuário mundo físico".

Ele também acrescentou que a noção de um metaverso aberto está intimamente ligada ao movimento Web3, pois as economias incorporadas serão possibilitadas por “moedas digitais e tokens não fungíveis (NFTs)”.

Para concretizar tal visão, velocidades de download, qualidade de streaming, dispositivos móveis e hardware — entre outras coisas — provavelmente precisarão de melhorias rápidas para permitir uma esfera virtual operada sem problemas, disse ele.

Purohit disse que entregar uma experiência totalmente polida e imersiva, chave para o metaverso, requer uma série de avanços tecnológicos: “Oferecer tal experiência exigirá inovações em áreas como renderização híbrida local e remota em tempo real, compactação de vídeo, computação de ponta e visibilidade entre camadas”.

Ele também acredita que haverá necessidade de mudanças nos padrões de celular, otimizações de rede e melhor latência entre dispositivos e redes móveis.

Purohit disse que a latência — capacidade de resposta de uma rede —, largura de banda simétrica — a velocidade na qual os dados são transferidos — e a qualidade da experiência — taxa de transferência da rede — são os principais problemas que atualmente impedem as redes de metaversos.

Ele afirmou ainda que a adoção em larga escala de “redes 5G melhorará drasticamente a largura de banda, reduzindo a contenção e a latência da rede, enquanto o 6G aumentará as velocidades em mais uma ordem de magnitude”.

Para colocar as velocidades da rede 5G em contexto, ela pode atingir velocidades de 1.000 megabytes por segundo (MBps), tornando-a muito mais rápida que a velocidade média da Internet nos Estados Unidos, de 119,03 MBps.

Fora do metaverso, parece haver um esforço significativo para tornar o 5G totalmente operacional em todo o mundo, com dados da Global Mobile Suppliers Association (GSA, na sigla em inglês) indicando que 501 operadoras em 153 países e territórios estavam investindo em 5G em agosto.

Dessas 501 operadoras, os dados da GSA também mostram que 222 delas já lançaram serviços móveis 5G em 89 países e territórios. Dado que o 5G não foi totalmente implementado e adotado como padrão móvel em todo o mundo, resta saber se um metaverso em grande escala pode ser suportado por ele.

