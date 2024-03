Indústria cripto se prepara contra o crime, mas técnicas ilíticas têm se atualizado constantemente

O último ano representou uma recuperação lenta mas substancial para a indústria de criptomoedas, ante as quedas de preço e escândalos vistos em 2022. Isso levou alguns entusiastas a afirmar que uma nova fase de rápido crescimento para o setor poderia acontecer em breve.

Esse aquecimento da atividade das criptomoedas implica, necessariamente, que o movimento de volumes financeiros também tem crescido. Como de costume, os cibercriminosos estão cientes desse cenário e continuam adotando técnicas cada vez mais sofisticadas para obter ganho ilícito sobre esses ativos.

Utilizando as ferramentas e treinamentos adequados, o ecossistema cripto tem trabalhado ativamente para combater essas práticas e garantir que os usuários e empresas possam operar com eficiência e segurança.

Um dos principais indicativos para esse cenário é a queda no valor recebido em criptomoedas por meio de atividades ilícitas, de 39,6 bilhões de dólares em 2022 para 24,2 bilhões no último ano, segundo dados revelados no Crypto Crime Report da Chainalysis.

O levantamento também aponta que o volume ilícito no total movimentado em criptomoedas no último ano caiu para 0,34%, ante os 0,42% de 2022.

Apesar desses indicativos positivos, os criminosos também têm agido ativamente para desenvolver técnicas mais sofisticadas que, muitas vezes, ainda são desconhecidas pela indústria.

A exemplo disso, as receitas ilícitas obtidas por meio de ataques de ransomware e nos mercados da Darknet - uma área da Internet que só pode ser acessada por softwares especializados - cresceram em 2023, apesar da tendência geral de queda no criptocrime.

Ainda de acordo o relatório da Chainalysis, os ataques de ransomware cresceram em termos de escopo e complexidade, o que levou os atacantes aos ganhos recordes de 1,1 bilhão de dólares. Já os mercados da Darknet viram suas receitas aumentar para pelo menos 1,7 bilhões de dólares no último ano.

Esta foi uma recuperação significativa ante 2022, quando o maior mercado darknet do mundo, Hydra, foi fechado pelas autoridades. A Chainalysis não identificou nenhum mercado que tenha preenchido a lacuna deixada pela Hydra, mas vários atores menores estão prosperando, muitos deles servindo nichos específicos.

A atuação de empresas e de agentes da lei no combate à atividade criminosa exige atualização e trabalho proativo. Nesse sentido, para garantir o crescimento da indústria e para manter a crescente chegada de grandes players no mercado de criptomoedas, é importante assegurar que as ferramentas e técnicas mais eficazes estão sendo utilizadas.

A aprovação de estruturas regulatórias em mercados importantes, como observamos no Brasil e na União Europeia, também deve aumentar a segurança e a aplicação da lei na indústria de criptomoedas. É necessário que os usuários também estejam conscientes das principais técnicas de engenharia social utilizadas por malfeitores.

Por fim, é possível afirmar que, apesar de exigir ações proativas, o que pode ser facilitado por meio da escolha dos parceiros ideais, garantir a segurança das operações melhor posicionará a empresa ou o país no cenário global do futuro do dinheiro, e análise de blockchain empenhará um papel fundamental nesse processo.

