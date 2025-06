'Impressão de dinheiro' vai fazer bitcoin saltar para US$ 250 mil, diz investidor milionário

Arthur Hayes, um investidor milionário famoso por ter cravado a queda e a alta do bitcoin em 2025, afirmou recentemente que o bitcoin está caminhando para terminar o ano valendo US$ 250 mil. Atualmente na casa dos US$ 104 mil, a projeção implica em um salto de mais de 100% nos próximos meses.

Em entrevista ao site Decrypt, Hayes disse que o cenário macroeconômico global deve ser o grande catalisador para esse salto da criptomoeda no resto do ano. Ele acredita que diversos países vão começar um movimento de "impressão de dinheiro" para injetar liquidez na economia.

Tradicionalmente, o bitcoin e as criptomoedas estão entre os ativos mais beneficiados por cenários de injeção de liquidez, já que a maior disponibilidade de capital aumenta o apetite ao risco de investidores. O milionário acredita que o quadro deve se repetir neste ano.

"As eleições de meio de mandato [em 2026] estão se aproximando nos Estados Unidos. Apesar do governo de Donald Trump ter focado bastante nas tarifas mesmo com um impacto no mercado nos últimos três meses, essa narrativa precisará mudar", projetou Hayes.

Para evitar uma derrota nas urnas, o milionário acredita que o governo Trump vai "acelerar a impressão de dinheiro", com programas de estímulo risco e redução da regulamentação no setor financeiro. Com isso, ele espera um forte aquecimento do mercado.

Bitcoin em US$ 1 milhão?

Arthur Hayes tem demonstrado um otimismo crescente em relação ao bitcoin. No início de maio, ele afirmou que o reaquecimento da economia global impulsionaria a criptomoeda para um patamar de US$ 150 mil até o fim de 2025. Agora, ele acredita que o ativo subirá ainda mais.

Além de um cenário macro favorável, o milionário acredita que a adoção institucional da criptomoeda vai continuar crescendo nos próximos meses, em especial com a criação de reservas corporativas do ativo. Nesse cenário, os investimentos na criptomoeda aumentariam ainda mais.

O investidor também está otimista com o desempenho do bitcoin no médio prazo. Ele afirma que, até 2028, a criptomoeda deve ter um salto ainda maior, chegando à casa dos US$ 1 milhão. O valor implicaria em um preço 10 vezes maior que o atual, indicando um amplo espaço para ganhos.

