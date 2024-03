HSBC lança versão tokenizada de ouro para investidores em projeto inédito

O banco britânico HSBC lançou nesta quarta-feira, 27, uma versão tokenizada de ouro que ficará disponível para investidores de varejo em Hong Kong. Em um comunicado, a instituição disse que a iniciativa é a primeira do tipo por um banco envolvendo tokenização de um ativo de mundo real para o varejo.

De acordo com o banco, a criação dos tokens é feita diretamente na plataforma Orion, que foi criada pelo próprio HSBC e tem como foco a criação de ativos digitais. Os tokens ficarão disponíveis no HSBC Online Banking e no HSBC HK Mobile App, com a restrição geográfica para os investidores da região.

Maggie Ng, uma das líderes do HSBC Hong Kong, afirmou que o token é "o primeiro produto de varejo em Hong Kong baseado em tecnologia de registro distribuído [DLT, na sigla em inglês], conforme autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong".

O lançamento pelo HSBC ocorre em meio a dois movimentos importantes no mercado. O primeiro envolve Hong Kong, que nos últimos meses tem buscado fomentar o desenvolvimento de produtos de investimentos ligados a criptomoedas e à tokenização, além de um projeto de criação de moeda digital própria.

Já o segundo é o avanço da tokenização em diversos países, com uma popularidade crescente nas instituições financeiras tradicionais. No Brasil, por exemplo, o Santander e o BTG Pactual já lançaram iniciativas na área, e o BTG possui uma criptomoeda própria pareada ao dólar, o BTG Dol.

Apesar de o HSBC ser o primeiro grande banco no mundo a lançar uma versão tokenizada do ouro, a ideia não é exatamente uma novidade no mercado cripto. O mercado já conta com outros tokens que representam o ouro há alguns anos, com o mais famoso sendo o PAX Gold, criado pela empresa Paxos.

Entretanto, a iniciativa do HSBC reforça a adoção crescente da tecnologia blockchain entre instituições financeiras tradicionais, de fora do mercado cripto. Em geral, especialistas apontam que a tokenização é uma alternativa mais eficiente, barata e democrática para oferecer investimentos no mercado, explicando sua popularidade.

